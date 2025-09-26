Dinamarca volta a fechar aeroporto por alerta de drones

afp_tickers

5 minutos

A Dinamarca voltou a fechar um aeroporto na madrugada desta sexta-feira (26) após um segundo alerta de drones no intervalo de poucas horas, e depois que a primeira-ministra, Mette Frederiksen, atribuiu incidentes similares ocorridos esta semana a “ataques híbridos”.

Este fechamento ocorre após um incidente semelhante na Noruega, incursões de drones em território polonês e romeno e denúncias de que caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia esta semana, alimentando tensões na Europa decorrentes da guerra na Ucrânia.

Vários países da União Europeia (UE) tiveram, nesta sexta, as primeiras conversas sobre uma proposta da presidente da Comissão (braço Executivo do bloco), Ursula von der Leyen, para estabelecer um “muro” de defesa contra os drones.

O espaço aéreo acima do aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi fechado na noite de quinta-feira devido a um alerta sobre essas aeronaves, antes de reabrir por volta das 00h35 de sexta-feira (19h35 de quinta-feira, no horário de Brasília), disse a polícia.

Dispositivos similares já tinham sido detectados na quarta e na quinta-feira nos aeroportos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e na base aérea de Skrydstrup, na Dinamarca.

A observação de drones também motivou a suspensão do tráfego do aeroporto da capital, Copenhague, no início desta semana.

A primeira-ministra dinamarquesa afirmou em mensagem de vídeo na quinta-feira que o país havia sido “vítima de ataques híbridos”, em referência a uma forma de guerra não convencional.

O Ministério da Defesa denunciou uma operação “sistemática” causada por um “ator profissional”, sem mencionar qual.

Os incidentes aconteceram após a incursão de drones russos na Polônia e na Romênia, além de aviões de combate de Moscou no espaço aéreo da Estônia, mas as autoridades dinamarquesas e europeias não estabeleceram, até o momento, qualquer relação entre estes incidentes.

Frederiksen afirmou, no entanto, que a Rússia era “o principal país que representa uma ameaça à segurança da Europa”.

Moscou negou “firmemente” estar envolvida no ocorrido e sua embaixada em Copenhague denunciou uma “provocação orquestrada”.

No último fim de semana, outros aeroportos europeus, em particular os de Bruxelas, Londres, Berlim e Dublin, foram afetados por um ataque cibernético cuja origem não foi revelada.

– “Muro” antidrones –

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a Aliança leva “muito a sério” o incidente com drones relatado na quinta-feira na Dinamarca e afirmou que está trabalhando para garantir a segurança deste tipo de infraestrutura.

A Suécia se ofereceu para emprestar uma “capacidade militar antidrones” ao seu vizinho antes da cúpula da União Europeia em Copenhague na próxima semana, e a Dinamarca aceitou a oferta, informou o Ministério da Defesa dinamarquês.

Quanto à videoconferência desta sexta-feira sobre um “muro” antidrones, o comissário europeu da Defesa, o lituano Andrius Kubilius, disse que os países participantes consideraram que sua implementação é um assunto “prioritário”.

Este sistema deverá ser dotado de capacidades “de detecção, rastreamento e interceptação”, disse após reunião com membros de dez países da UE – entre eles os países bálticos, a Polônia, a Finlândia e a Dinamarca -, além da Ucrânia.

“Devemos agir rapidamente” e fazer isso “aprendendo todas as lições da Ucrânia e construindo esse muro antidrones junto com a Ucrânia”, disse Kubilius posteriormente em entrevista à AFP.

Segundo um alto funcionário da UE, o objetivo é dispor, no prazo de um ano, de uma rede de “sensores” terrestres ou via satélite, capazes de detectar drones e “rastreá-los”.

Após os primeiros incidentes na Dinamarca, o ministro da Defesa do país, Troels Lund Poulsen, alertou que a presença dos drones é obra de um “ator profissional” e constitui uma “ameaça sistemática”.

Na noite de segunda-feira, drones de origem desconhecida sobrevoaram, além do aeroporto de Copenhague, o aeroporto de Oslo, na vizinha Noruega, o que provocou a interrupção do tráfego aéreo durante várias horas.

O governo norueguês anunciou, na quinta-feira, a detenção de um homem de origem estrangeira que operava um drone perto do aeroporto da capital e que o dispositivo foi apreendido.

po/mas/arm/pc/meb/avl/arm/pb/fp/mvv/aa