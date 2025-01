Dissidentes das Farc entregam as armas na Colômbia em meio a ofensiva do ELN

afp_tickers

2 minutos

Um total de 104 dissidentes da extinta guerrilha das Farc entregaram suas armas ao Exército, em meio a uma ofensiva lançada contra eles pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) no nordeste da Colômbia, anunciou neste sábado um comando militar.

Entre as centenas de rebeldes que se submeteram às autoridades, 20 são menores de idade, informou o general Luis Cardozo. O Exército também apreendeu dezenas de armas, explosivos e milhares de munições.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O resumo semanal da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Os dissidentes da guerrilha que assinou a paz em 2016 são alvo, desde o último dia 16, de um ataque do ELN. As duas organizações disputam negócios ilegais, como o narcotráfico e a mineração de carvão na região de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela.

O ataque já deixou mais de 80 mortos, segundo o governo do departamento de Norte de Santander. Já o Ministério da Defesa e o Exército falam em 41 vítimas, o número de corpos entregues às autoridades.

Entre os dissidentes das Farc que entregaram as armas, 65 o fizeram nas últimas 24 horas, quando teve início a ofensiva militar para retomar o controle de Catatumbo, segundo Cardozo. Um total de 54 desses rebeldes são colombianos, e 11, venezuelanos.

O ELN busca acabar com a Frente 33 das dissidências das Farc, que passaram de aliados a inimigos.

Com 60 anos de história, o ELN possui uma força militar muito superior à das dissidências. Essa guerrilha de extrema esquerda também domina territórios no lado venezuelano da fronteira.

das/val/lb