Donald Trump retorna à Casa Branca

afp_tickers

5 minutos

Donald Trump inicia o seu segundo mandato na segunda-feira (20), uma vingança política que encena o seu primeiro retrato oficial: um olhar desafiador para a câmera, sobrancelhas franzidas e um semblante sério.

A imagem, divulgada por sua equipe três dias antes de sua posse, se assemelha muito à famosa foto do republicano tirada em agosto em uma prisão em Atlanta.

Nem os processos criminais, um dos quais lhe rendeu uma condenação histórica, nem a polêmica sobre seus comentários racistas ou sexistas, ou mesmo as ameaças contra a imprensa e seus opositores impediram seu retorno à Casa Branca.

Ao meio-dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos (10h em Brasília), na segunda-feira, os códigos nucleares mudarão de mãos.

Trump se tornará formalmente o 47º presidente dos Estados Unidos e sucederá o democrata Joe Biden como comandante-chefe do exército mais poderoso do mundo.

O republicano subirá os degraus do Capitólio em um dia cuja previsão é de frio e que começará com uma cerimônia religiosa e terminará com um baile.

– Bíblia e bandeira americana –

Com a mão sobre uma Bíblia, jurará “preservar, proteger e defender a Constituição”.

No mesmo local, em 6 de janeiro de 2021, seus apoiadores invadiram a sede do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Biden, inflamados por um discurso do republicano que alegava fraude nas eleições.

Contudo, a vitória de Trump sobre a vice-presidente Kamala Harris, em 5 de novembro, foi contundente. E Biden organizou uma transição civilizada com este homem que o humilhou durante anos.

As medidas de segurança serão excepcionais depois de duas tentativas de assassinato contra o magnata durante a campanha: 48 quilômetros de barreiras, 25.000 policiais mobilizados, drones…

O seu primeiro mandato (2017-2021) foi caótico. Desta vez, o bilionário do setor imobiliário e apresentador de reality show está completamente desinibido ideologicamente, obcecado pela ideia de “vingança” e mais bem armado politicamente.

Ele possui uma estreita maioria no Congresso. A Suprema Corte está ancorada à direita. Também escolheu seus ministros e conselheiros com base em sua lealdade. Além disso, sua influência sobre seu partido é imensa.

Em uma tentativa de criar um cenário perfeito para Trump, o líder republicano da Câmara dos Representantes decidiu levantar as bandeiras no Capitólio, em vez de deixá-las a meio mastro em homenagem ao recém-falecido presidente Jimmy Carter.

A primeira escolha do bilionário gerou turbulência internacional, mas desta vez muitos líderes estão resignados.

Centenas de milhares de pessoas protestaram em Washington no dia seguinte à sua posse em 2017. Este ano, os organizadores de uma manifestação no sábado na capital americana esperam reunir 25.000 pessoas.

De acordo com a CNN, 56% dos americanos acreditam que esse segundo mandato será bem-sucedido.

Líderes mundiais já telefonaram para ele, representantes da extrema direita de todo o mundo estarão nas arquibancadas na segunda-feira, e o dinheiro de empresários e magnatas da tecnologia está financiando as festividades.

– Bezos, Zuckerberg, Musk –

Segundo a imprensa, Jeff Bezos (Amazon) e Mark Zuckerberg (Meta) estarão presentes na posse, ao lado do homem mais rico do mundo, Elon Musk, um grande aliado de Trump cuja influência se expandiu para além das fronteiras.

Desde o primeiro dia, o futuro presidente prometeu decisões impactantes: deportações em massa de imigrantes sem documentos, tarifas, indultos para seus apoiadores condenados por invadir o Capitólio e repressão a pessoas transgênero.

Mas algumas de suas promessas entrarão em conflito com os tribunais, como a eventual abolição dos direitos à terra, garantidos constitucionalmente.

Sua credibilidade em outras promessas feitas, como colocar fim à guerra na Ucrânia, será testada.

Trump também enfrentará seus próprios limites. Primeiro, a idade: ele se torna o presidente mais velho a ser empossado.

A menos que haja um ataque contra o limite constitucional de dois mandatos, Donald Trump não voltará a ser candidato.

O republicano confessa que adora fazer campanha. Nostálgico, ele fará um último comício em Washington no domingo, poucas horas antes de ser empossado.

aue/erl/nn/yr/aa