Economia russa desacelerou e cresceu 1% em 2025, anuncia Putin

A economia da Rússia cresceu 1% em 2025, anunciou o presidente Vladimir Putin nesta terça-feira (3), uma desaceleração em relação à expansão registrada em anos anteriores devido ao peso da guerra na Ucrânia.

Após a operação militar na Ucrânia em fevereiro de 2022, o enorme gasto com as forças armadas impulsionou inicialmente o crescimento e ajudou Moscou a desafiar as previsões de colapso econômico. Mas o aumento dos gastos elevou a inflação, o que afetou o crescimento real.

“Gostaria de salientar que o PIB da Rússia cresceu 1% no ano passado. Este número é inferior à dinâmica observada anteriormente, como bem sabemos: em 2023 e 2024, o crescimento foi de 4,1% e 4,3%, respectivamente”, declarou Putin em uma reunião do governo.

“Mas também sabemos que esta desaceleração não só era esperada, como se poderia até dizer que foi provocada pelo homem: esteve ligada a medidas específicas para reduzir a inflação”, acrescentou.

Segundo ele, a inflação “caiu para 5,6%” em 2025, em comparação com 9,5% do ano anterior.

Em dezembro, o banco central da Rússia reduziu sua taxa de juros de referência para 16%, aproveitando que a inflação mostrava sinais de desaceleração. Mas a agência estatal de estatísticas Rosstat não espera que a inflação anual seja reduzida à meta de 4% antes de 2027.

“A tarefa é clara: precisamos restaurar a taxa de crescimento da economia nacional, melhorar o clima empresarial e aumentar a atividade de investimento com foco em elevar a produtividade do trabalho”, disse Putin nesta terça-feira.

No início deste mês, Moscou afirmou que suas receitas de petróleo e gás, essenciais para os cofres públicos, caíram para o nível mais baixo em cinco anos.

Os setores de petróleo e gás da Rússia e muitas de suas empresas estão sob sanções europeias e americanas desde que Moscou lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em 2022.

