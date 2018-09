O Centro Suíço de Especialização em Ciências Sociais e a Universidade de Lausanne são responsáveis pelo componente suíço do European Social Survey. Desde 2002, a pesquisa é realizada a cada dois anos com uma amostra representativa de pessoas com mais de 15 anos de idade. A solidariedade e o bem-estar social foram um dos pontos enfocados em 2016.

Os pontos de vista da população suíça refletiram solidariedade com diferentes faixas etárias, mas pouca tolerância com os desempregados. A maioria (69%) achava que o governo deveria garantir um padrão de vida adequado para os idosos, enquanto 56% desejavam ver soluções de cuidados infantis suficientes para os pais que trabalham.

Com os imigrantes, uma clara maioria (77%) apoiou os direitos iguais com relação aos benefícios sociais na Suíça. No entanto, pouco mais da metade achava que os imigrantes deveriam ter trabalhado na Suíça por pelo menos um ano e pago impostos antes de receber ajuda social.

Em 2016, 36% dos suíços pesquisados apoiaram uma abordagem generosa com os requerentes de asilo, em comparação com apenas 22% em 2002. Cerca de um terço era a favor de uma política restritiva em 2016 e 29% não tinham opinião. Em comparação, metade dos pesquisados em 2002 era contra uma política generosa de asilo.

Estas são as principais conclusões da última edição do European Social Survey, publicado na quinta-feira (6). A pesquisa abrangeu 23 países europeus, incluindo 1.525 pessoas na Suíça, entrevistadas entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017.

