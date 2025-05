Enchentes sem precedentes deixam 115 mortos na Nigéria

afp_tickers

2 minutos

Cento e quinze pessoas morreram em enchentes sem precedentes no centro da Nigéria, informou nesta sexta-feira um membro das equipes de resgate.

Um dilúvio ocorrido na madrugada de ontem arrastou e inundou dezenas de casas no entorno do município de Mokwa, às margens do rio Níger.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema), as inundações não têm precedentes. “Resgatamos até agora 115 corpos, e outros devem ser resgatados, porque a torrente veio de longe e arrastou as pessoas para o rio Níger”, informou à AFP o porta-voz da agência no estado do Níger.

Setenta e oito pessoas foram internadas com ferimentos, informou à AFP o representante da Cruz Vermelha na região, Gideon Adamu. Segundo o jornal local Daily Trust, milhares de pessoas foram deslocadas pela cheia e mais de 50 crianças de uma escola islâmica estavam desaparecidas.

A polícia e o Exército foram mobilizados para ajudar nos serviços de resgate. Mohamed Tanko, 29, apontou para a casa onde vivia. “Perdemos 15 pessoas nessa casa. Perdemos tudo”, contou à AFP.

O pescador Danjuma Shaba, 35, disse que dormiu em um estacionamento: “Não tenho casa para dormir. A minha afundou completamente.”

“Alguém me emprestou tudo o que estou vestindo agora. Não consegui salvar nem os meus chinelos. Não consigo encontrar onde ficava a minha casa, por causa da destruição”, disse a vendedora de hortaliças Sabuwar Bala.

Enchentes causam estragos todos os anos na Nigéria, com centenas de mortos, principalmente devido à infraestrutura precária. A estação chuvosa no país mais populoso da África está apenas começando e costuma durar seis meses.

Cientistas alertam que as mudanças climáticas causam eventos climáticos extremos. Em 2024, mais de 1.200 pessoas morreram na Nigéria em uma das piores enchentes registradas no país em décadas.

str-sn/an-sag/eg/aa/jc/aa/dd-lb