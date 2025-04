Estado de saúde de Bolsonaro melhora, mas ele seguirá internado

Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora em seu estado de saúde, mas continuará internado no hospital, onde foi admitido nesta sexta-feira (11) devido a “dores insuportáveis” no abdômen, em um momento em que o ex-presidente enfrenta um processo judicial por suposta tentativa de golpe.

Bolsonaro, de 70 anos, foi transportado de helicóptero pela manhã para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Esta é a mais recente internação hospitalar do ex-presidente por problemas na região abdominal, decorrentes de um atentado com faca em 2018.

Bolsonaro, que busca se candidatar às eleições de 2026 apesar de estar inelegível e responder a um processo judicial que pode levá-lo à prisão, se preparava nesta sexta-feira para iniciar um giro político pelo Rio Grande do Norte.

“Não há previsão de alta. O paciente permanece em observação clínica e vai pernoitar no hospital”, disse em coletiva de imprensa Luiz Roberto Fonseca, diretor médico do hospital Rio Grande, em Natal.

“Por ora, não há indicação cirúrgica”, precisou o cirurgião Hélio Barreto.

O estado de saúde do ex-presidente exige “cuidados”, mas “não apresenta sinais de maiores gravidades no momento”, acrescentou, destacando uma “melhora da distensão abdominal”, com “diminuição da dor”.

Uma transferência para outro hospital em São Paulo ou Brasília, cogitada inicialmente pela família de Bolsonaro, foi descartada.

“Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica”, publicou o ex-presidente em sua conta no X.

A postagem foi acompanhada de uma foto em que ele aparece deitado no leito do hospital com uma sonda nasal e eletrodos no peito, enquanto faz o sinal de positivo com a mão.

Bolsonaro sofre de uma “suboclusão intestinal [obstrução parcial do intestino]”, herdada das múltiplas cirurgias às quais foi submetido após o atentado de 2018, explicou Barreto.

Em setembro daquele ano, o ex-capitão do Exército foi esfaqueado por um homem com transtornos mentais durante um ato de campanha, poucas semanas antes da eleição presidencial que acabaria vencendo.

– “Dores insuportáveis” –

Vestido com uma camisa amarela e verde, o ex-mandatário chegou ao hospital de ambulância e com soro intravenoso, acordado e calmo, segundo imagens de um fotógrafo da AFP.

Ele havia sido transferido de helicóptero de outra unidade de saúde, a dezenas de quilômetros, na cidade de Santa Cruz. Ao embarcar na aeronave, imagens de TV o mostraram caminhando com alguma dificuldade.

Bolsonaro percorreria diversas cidades da região ao longo do dia em um giro organizado por seu Partido Liberal (PL).

“Quando chegamos à cidade de Tangará, o presidente começou a sentir dores abdominais insuportáveis. Tivemos que suspender a agenda”, relatou o senador bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) em suas redes sociais.

– Problemas médicos e judiciais –

Bolsonaro está impedido de disputar eleições até 2030 por ter questionado, sem apresentar provas, a confiabilidade do sistema eleitoral.

Ele também será julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de outubro de 2022, nas quais foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Se for considerado culpado no julgamento previsto para os próximos meses, ele poderá pegar até 40 anos de prisão.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro teria buscado o apoio das forças armadas para impedir a posse de Lula.

O ex-presidente alega inocência e afirma ser “perseguido”.

Ele insiste em que quer se candidatar para as presidenciais de 2026, quando Lula também poderia disputar a reeleição.

“Estamos confiantes que o presidente vai sair dessa”, disse o senador Marinho.

Nos últimos anos, Bolsonaro passou por diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal, decorrentes de uma facada sofrida em setembro de 2018 durante um evento de campanha presidencial.

As duas últimas cirurgias relacionadas a essa lesão ocorreram em setembro de 2023.

Em maio de 2024, ele passou quase duas semanas no hospital por uma infecção de pele.

Já Lula, 79, também teve problemas de saúde recentes: foi hospitalizado no fim de 2024, por causa de uma hemorragia intracraniana resultante de um impacto na cabeça ao sofrer uma queda no banheiro de casa.

