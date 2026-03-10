Estrelas de ‘Heated Rivalry’ condenam comentários tóxicos de fãs na internet

As estrelas da série canadense de grande sucesso “Heated Rivalry” (“Rivalidade Ardente”, em português) reagiram a uma avalanche de comentários que incitam o ódio online após o sucesso do drama LGBTQIA+ sobre hóquei ter gerado grande alvoroço na internet.

A série, que acompanha a ascensão profissional e o relacionamento secreto de dois jovens astros do hóquei — um canadense e um russo — ao longo de vários anos, tornou-se um fenômeno global.

Mas também inspirou um engajamento particularmente intenso dos fãs nas redes sociais, incluindo comentários homofóbicos e racistas.

Hudson Williams, um dos protagonistas que interpreta o astro canadense do hóquei Shane Hollander, abordou a questão em uma publicação no Instagram: “Não se considere fã se você compartilha comentários racistas/homofóbicos/bifóbicos/misóginos/etaristas/capacitistas/parassociais/intolerantes de qualquer tipo”.

“Nenhum de nós precisa do seu ‘amor’ odioso”, publicou ele na segunda-feira.

A mesma mensagem foi compartilhada por várias outras pessoas envolvidas na série, incluindo o ator François Arnaud, o produtor executivo e diretor Jacob Tierney e Rachel Reid, autora dos romances queer com temática de hóquei que inspiraram a série.

A primeira temporada de “Heated Rivalry” transformou os atores, até então desconhecidos, em estrelas globais, incluindo Williams e seu colega de elenco Connor Storrie.

Após estrear na plataforma de streaming canadense Crave no final de novembro, a série chegou à HBO Max e decolou, tornando-se um dos seus programas mais populares até o Natal.

A revista americana Variety a chamou de “a maior surpresa da TV” de 2025.

No entanto, os envolvidos na série têm expressado crescente preocupação com o que chamam de um engajamento tóxico por parte dos fãs.

Em uma recente entrevista para um podcast, Tierney alertou que as pessoas disseram “coisas horríveis sobre meus atores e sobre os personagens”.

