EUA expulsa embaixador da África do Sul por ‘odiar’ Trump

Os Estados Unidos anunciaram que vão expulsar o embaixador da África do Sul em Washington, declarou nesta sexta-feira (14) o secretário de Estado Marco Rubio, acusando-o “de odiar o país e o presidente” Donald Trump.

“Não temos nada a discutir com ele, por isso o consideramos ‘persona non grata'”, publicou Rubio na rede social X sobre o embaixador Ebrahim Rasool, a quem chamou de “político racista”.

A expulsão é o episódio mais recente em meio à crescente tensão entre Washington e Pretória.

Em fevereiro, Trump congelou a ajuda americana à África do Sul, em protesto contra uma lei desse país que, segundo ele, permite confiscar terras de agricultores brancos.

Um dos aliados mais próximos de Trump é o bilionário sul-africano Elon Musk, que acusou o governo do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, de ter “leis de propriedade abertamente racistas”.

A propriedade de terra é um tema polêmico na África do Sul, pois a maior parte das terras agrícolas segue nas mãos de pessoas brancas, três décadas depois do fim do apartheid, e o governo está sob pressão para fazer reformas.

Durante um evento do G20 na África do Sul no mês passado, Ramaphosa comentou que teve um conversa telefônica “maravilhosa” com Trump pouco depois de o líder americano assumir o cargo em janeiro.

No entanto, depois as relações “pareceram descarrilhar um pouco”, acrescentou.

