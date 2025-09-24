The Swiss voice in the world since 1935

EUA lança três sondas para melhorar estudos do clima espacial

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os Estados Unidos lançaram, nesta quarta-feira (24), três sondas com o objetivo de aprimorar a compreensão da meteorologia espacial e, principalmente, as tempestades solares, fenômenos que podem interferir nas atividades humanas tanto na Terra como no espaço.

As três sondas partiram da Flórida a bordo de um foguete da empresa privada SpaceX. Agora, devem iniciar uma longa viagem para chegar ao seu destino, o ponto de Lagrange 1, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros do Sol, um lugar ideal para medir sua atividade. 

O primeiro dispositivo, denominado IMAP e desenvolvido pela Nasa, carrega dez instrumentos científicos destinados a estudar a heliosfera, uma espécie de enorme bolha que protege o sistema solar das radiações cósmicas. 

Esta última constitui “uma peça-chave do quebra-cabeça” da influência do Sol, segundo a funcionária da Nasa Nicky Fox, antes do lançamento.

O objetivo do IMAP e das outras duas sondas é coletar dados que permitam detectar e compreender melhor as tempestades solares.

Estes eventos de alta radiação são causados por erupções na superfície solar e são muito difíceis de prever. No entanto, podem perturbar numerosas atividades humanas na Terra, como a aviação, as comunicações móveis e as redes elétricas. Também podem colocar em perigo os astronautas e satélites no espaço.

A sonda SWFO-L1, operada pela Agência Nacional de Observação Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), tem como objetivo detectar as tempestades solares com alguns minutos de antecedência. 

“Não pode prevenir uma ameaça iminente, mas pode nos dar tempo para nos prepararmos”, explicou Irene Parker, da NOAA. 

Com estes dados, as autoridades poderiam proteger os astronautas, alertar pilotos de aviões sobre futuras perturbações nos sistemas GPS, ou até mesmo adaptar redes elétricas em previsão do impacto. 

A terceira sonda, também operada pela Nasa, permitirá estudar a atmosfera externa da Terra com o objetivo de compreender melhor como a meteorologia espacial a afeta.

cha/ph/mvl/nn/mel/yr/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR