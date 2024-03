Ex-astro do K-pop deixa a prisão depois de cumprir pena de cinco anos por estupro

O ex-astro do K-pop Jung Joon-young saiu da prisão nesta terça-feira (19), depois de cumprir uma pena de cinco anos por estupro coletivo e filmagens ilícitas, um dos grandes escândalos dos últimos anos na Coreia do Sul.

O ex-cantor foi declarado culpado de dois estupros em 2016, e também de se filmar durante relações sexuais com mulheres sem o conhecimento delas e de compartilhar as imagens sem o consentimento delas.

Jung Joon-young, 35 anos, deixou a prisão de Mokpo, a 350 km de Seul, sem falar com a imprensa, segundo a agência de notícias News1.

Conhecidos como “molka” em coreano, os vídeos registrados com câmeras escondidas são normalmente registrados por homens que filmam secretamente mulheres em escolas, banheiros e outros lugares. O termo também é utilizado para imagens de sexo consensual filmadas de maneira clandestina.

O caso de Jung Joon-young é um dos escândalos sexuais mais notórios na Coreia do Sul. Muitos surgiram na sequência do movimento #MeToo.

Jung Joon-young conquistou a fama em 2012, quando ficou em terceiro lugar no programa de televisão “Super Star K”. Ele teve vários sucessos em sua carreira solo, antes do escândalo do início de 2019, quando anunciou sua aposentadoria do mundo do entretenimento.

