Foguete Starship da SpaceX explode em plataforma de lançamento no Texas

Um foguete Starship da SpaceX explodiu durante um teste terrestre de rotina no Texas na noite de quarta-feira (18), segundo informou a companhia, o que representa um novo revés para o sonho do bilionário Elon Musk de enviar humanos a Marte.

A explosão, que formou uma imponente bola de fogo, ocorreu na base de lançamento Starbase por volta das 23h00 no horário local (01h00 de quinta-feira em Brasília), informaram a SpaceX e as autoridades.

Enquanto a companhia se preparava para um teste de fogo estático, “um evento repentino e enérgico provocou a perda total do Starship e danos na área ao redor”, informou nesta quinta-feira a empresa, atualizando seu comunicado inicial.

“”A explosão provocou vários incêndios no local do teste, que permanece sem presença de pessoal”, acrescentou.

“Como é habitual antes de qualquer teste, foi estabelecida uma zona de segurança ao redor do local e essa foi mantida durante toda a operação. Não há registro de feridos e todo o pessoal está em segurança.”

Durante um teste de fogo estático, parte dos procedimentos prévios a um lançamento, o propulsor Super Heavy do primeiro estágio do Starship seria ancorado ao solo para evitar que decolasse durante a ignição.

A Starbase, na costa sul do Texas, perto da fronteira com o México, é a sede do projeto espacial de Musk.

A empresa se preparava para o décimo voo de teste do Starship.

“A análise inicial indica uma possível falha de um tanque pressurizado conhecido como COPV (recipiente de pressão com revestimento composto), que contém nitrogênio gasoso na zona do cone frontal do Starship, mas a revisão completa dos dados está em andamento”, declarou a SpaceX.

Musk pareceu minimizar o incidente na quinta-feira. “Apenas um arranhão”, publicou em sua plataforma X.

– Megafoguete –

Com 123 metros de altura, o Starship é o foguete mais alto e mais poderoso do mundo e é fundamental para a visão de longo prazo de Musk de construir uma colônia permanente em Marte.

O Starship é apresentado como um foguete totalmente reutilizável com capacidade de carga útil de até 150 toneladas métricas.

O último contratempo ocorreu após a explosão de um protótipo sobre o Oceano Índico, no final de maio.

Naquela ocasião, o veículo de lançamento mais alto e potente já construído decolou das instalações da Starbase, mas o foguete Super Heavy explodiu em vez de realizar o amerissagem prevista no Golfo do México.

As duas missões anteriores também terminaram mal, com a desintegração do estágio superior sobre o Caribe.

No entanto, é provável que as falhas não afetem significativamente as ambições espaciais de Musk.

A SpaceX aposta que sua filosofia de “falhar rápido, aprender rápido”, que ajudou a empresa a dominar os voos espaciais comerciais, acabará dando frutos.

A agência estatal Nasa também depende cada vez mais da SpaceX, cuja espaçonave Dragon é vital para o transporte de astronautas de e para a Estação Espacial Internacional (ISS).

A SpaceX declarou nesta quinta-feira que não há pontos em comum entre os COPV utilizados no Starship (foco atual da investigação) e os usados no Falcon.

A Administração Federal de Aviação (FAA) aprovou no início de maio o aumento no número de lançamentos anuais dos foguetes Starship de cinco para 25, afirmando que a maior frequência não causaria impacto negativo ao meio ambiente.

A decisão rejeitou as objeções de grupos conservacionistas que haviam alertado que a expansão poderia colocar em risco tartarugas marinhas e aves costeiras. Garantiu que não há “nenhum perigo para os residentes”.

