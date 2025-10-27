Furacão Melissa ameaça Jamaica com ventos de até 270 km/h

O furacão Melissa atingiu a categoria máxima nesta segunda-feira (27), com ventos de até 270 quilômetros por hora, enquanto se aproximava da Jamaica, onde os habitantes buscam abrigo diante daquela que pode ser a tempestade mais violenta a atingir esta ilha.

Melissa provocou quatro mortes durante a semana: três no Haiti e uma na República Dominicana, onde um adolescente também está desaparecido.

“Melissa agora é um furacão de categoria 5”, apontou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

“Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite”, advertiu o NHC.

A lentidão de deslocamento da tempestade é preocupante, o que significa que as áreas em sua trajetória podem enfrentar condições adversas por muito tempo.

Os ventos provocados por Melissa alcançam mãximos de 270 quilômetros por hora, indicou o NHC em seu último boletim. Os meteorologistas preveem quase um metro de chuva, inundações repentinas e deslizamentos na Jamaica, Haiti e República Dominicana.

Os habitantes das áreas afetadas “devem permanecer abrigados em suas casas por dois ou três dias, ou até mais tempo para as populações que ficarão isoladas pelas inundações catastróficas”, afirmou o vice-diretor NHC, Jamie Rhome.

Ele alertou que as condições na Jamaica “vão piorar muito, muito rapidamente nas próximas horas”.

As autoridades temem que Melissa possa ser mais letal e destrutiva do que Gilbert, o furacão que em 1988 causou 40 mortes na Jamaica e outras centenas no restante do Caribe e México.

– “Uma aposta que não se pode ganhar” –

O ministro do Governo Local da Jamaica, Desmond McKenzie, informou em uma entrevista coletiva que abrigos contra tempestades foram abertos em todo o país.

“Esta é uma aposta que não se pode ganhar. Não se pode apostar contra Melissa”, enfatizou.

Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro.

Depois de passar pela Jamaica, a tempestade deve prosseguir em direção ao norte e atravessar o leste de Cuba na noite de terça-feira, enquanto continua impactando o Haiti e a República Dominicana.

Na República Dominicana, um homem de 79 anos morreu após ser arrastado por um riacho, e um menino de 13 anos continua desaparecido, informaram as autoridades no sábado.

No Haiti, a agência de proteção civil registrou as mortes de três pessoas devido à tempestade.

O NHC alertou sobre “inundações repentinas catastróficas e potencialmente mortais, assim como numerosos deslizamentos de terra” na Jamaica.

Os ventos destrutivos causarão “danos significativos às infraestruturas e cortes prolongados de eletricidade e das comunicações”, acrescentou.

O Serviço Meteorológico da Jamaica prevê uma maré ciclônica de até quatro metros ao longo da costa sul do país. As autoridades ordenaram a saída dos moradores de diversas áreas costeiras da nação insular.

O aeroporto internacional de Kingston foi fechado na noite de sábado, assim como todos os portos.

