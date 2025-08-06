Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

A Ucrânia renunciou às suas armas nucleares em troca de garantias de segurança, mas acabou por ser invadida pela Rússia. O Irã, há muito suspeito de nutrir ambições nucleares, tem (até agora) respeitado as regras dos acordos internacionais, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), mas enfrentou anos de sanções, isolamento político e ataques militares por parte de Israel. Entretanto, a Coreia do Norte violou todas as regras, construiu armas nucleares e agora poucos estão dispostos a confrontá-la diretamente.

Quando os países que seguem as regras parecem acabar em pior situação do que aqueles que não as seguem, que razão há para qualquer Estado assinar ou confiar em acordos de desarmamento nuclear? E como o sistema global poderia ser reconstruído para que o desarmamento realmente levasse a uma maior segurança? O que os eventos recentes nos dizem sobre os prós e contras de seguir os acordos nucleares?

