Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Moderador: Dominique Soguel

A Ucrânia renunciou às suas armas nucleares em troca de garantias de segurança, mas acabou por ser invadida pela Rússia. O Irã, há muito suspeito de nutrir ambições nucleares, tem (até agora) respeitado as regras dos acordos internacionais, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), mas enfrentou anos de sanções, isolamento político e ataques militares por parte de Israel. Entretanto, a Coreia do Norte violou todas as regras, construiu armas nucleares e agora poucos estão dispostos a confrontá-la diretamente.

Quando os países que seguem as regras parecem acabar em pior situação do que aqueles que não as seguem, que razão há para qualquer Estado assinar ou confiar em acordos de desarmamento nuclear? E como o sistema global poderia ser reconstruído para que o desarmamento realmente levasse a uma maior segurança? O que os eventos recentes nos dizem sobre os prós e contras de seguir os acordos nucleares?

Imagem símbolo de Hiroshima

Oitenta anos após Hiroshima, mundo ignora ameaça atômica

Este conteúdo foi publicado em 80 anos após Hiroshima, gastos nucleares disparam e tratados fracassam. Uma hibakusha alerta: “Estamos vivos e com raiva. Queremos um mundo sem armas nucleares”.

Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Lamento, mas penso que os tratados nucleares não têm qualquer significado, quando países como Israel podem simplesmente ignorá-los e sair impunes.

Sorry, but i think that nuclear treaties are meaningless, when countries like Israel can simply ignore them and get away with it.

Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Bem, o melhor exemplo é Israel e o Irão. Israel ignora todos os tratados e continua a ser respeitado, enquanto o Irão tenta acomodar os tratados e é assombrado. Se eu fosse o Irão, diria simplesmente "falarei convosco sobre um tratado no dia seguinte a terem conseguido o mesmo acordo com Israel".

Well, the best example is Israel and Iran. Israel just ignores all treaties and is still respected and Iran tries to accommodate the treaties and is haunted. If I was Iran I would just say 'I will talk to you about a treaty the day after you have achieved the same deal with Israel'.

