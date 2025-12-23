Greta Thunberg é detida em Londres durante manifestação de apoio ao grupo Palestine Action

A ativista climática sueca Greta Thunberg foi detida, nesta terça-feira (23), em Londres, durante uma manifestação em apoio a militantes presos do grupo proscrito Palestine Action e foi liberada sob fiança horas mais tarde.

Thunberg, de 22 anos, é a primeira figura de grande destaque a ser detida por protestar em apoio ao grupo, que foi classificado como “terrorista” em julho pelas autoridades britânicas, após atos de vandalismo.

“Greta Thunberg segurava um cartaz com a frase ‘apoio aos presos do Palestine Action. Sou contra o genocídio'”, afirmou um porta-voz da Defend Our Juries, ao explicar que a ativista “foi detida com base na lei antiterrorismo” britânica.

A manifestação foi realizada em solidariedade a oito integrantes do Palestine Action, que estão presos à espera de julgamento por ações realizadas em nome do grupo. Alguns deles estão em greve de fome desde novembro.

A polícia de Londres informou a detenção de uma “mulher de 22 anos por exibir um objeto [um cartaz] em apoio a uma organização proibida [Palestine Action]”, sem revelar o seu nome. Horas depois, anunciou sua liberação após pagamento de fiança.

Huda Ammori, cofundadora da organização, apresentou um recurso judicial para contestar a proibição, criticada tanto por ONGs de defesa dos direitos humanos como pelo Conselho da Europa e o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

Segundo a Defend Our Juries, mais de 2.000 pessoas foram detidas durante as dezenas de manifestações organizadas em apoio ao grupo.

Qualquer ato de apoio à organização pode ser punido com até seis meses de prisão.

Thunberg afirmou na segunda-feira, em sua conta no Instagram, que os detidos que estão em greve de fome são “presos políticos”.

O governo britânico proscreveu o grupo Palestine Action, com o amparo da Lei Antiterrorismo de 2000, depois que vários de seus membros invadiram uma base da Royal Air Force e causaram danos estimados em 7 milhões de libras (52,3 milhões de reais).

Thunberg apoia ativamente os palestinos e, neste ano, esteve entre os ativistas que embarcaram em uma flotilha destinada a romper o bloqueio israelense e levar alimentos à Faixa de Gaza.

