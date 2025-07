Greve de controladores de tráfego aéreo na França atrapalha início das férias

afp_tickers

3 minutos

Uma greve de controladores de tráfego aéreo na França interrompeu o início das férias de verão para dezenas de milhares de viajantes nesta quinta-feira (3), um movimento que se intensificará na sexta-feira e terá repercussões mais amplas em toda a Europa.

Um total de 933 voos foram cancelados na França devido à greve, seguida por 272 controladores (26,2% do total), de acordo com a Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC).

A principal associação europeia de companhias aéreas, Airlines for Europe (A4E), estimou que 1.500 voos seriam cancelados na Europa na quinta e sexta-feira, o segundo dia da greve, “afetando quase 300.000 passageiros” no continente.

“Esta greve é intolerável. O controle de tráfego aéreo francês já é responsável por alguns dos piores atrasos na Europa, e agora as ações de uma minoria de controladores de tráfego aéreo franceses interromperão os planos de férias de milhares de pessoas na França e na Europa”, disse Ourania Georgoutsakou, CEO da A4E, em um comunicado.

Metade dos voos em Nice, o terceiro maior aeroporto da França, e um quarto dos voos nos aeroportos de Orly e Charles de Gaulle, em Paris, um dos aeroportos mais movimentados da Europa, foram cancelados.

A situação pode piorar na sexta-feira, véspera do início das férias escolares de verão na França.

“Estamos tentando manter o otimismo; há coisas piores, mas é irritante”, disse Nadia Rivet, bancária de 51 anos, à AFP. Rivet planejava passar seis dias na capital francesa, mas seu voo de Pau, no sudoeste da França, foi cancelado nessa manhã.

Alguns passageiros tentaram lidar com as interrupções com calma. Éric Nouen, um homem de 60 anos que viajava para Montpellier vindo da Guiana Francesa, um território francês na América do Sul, disse que não iria reclamar.

“Neste momento, todos podem entrar em greve. Todos têm um motivo agora”, acrescentou.

O UNSA-ICNA, o segundo maior sindicato do setor na França, lançou o protesto para exigir melhores condições de trabalho e mais funcionários, e obteve o apoio do sindicato USAC-CGT.

Suas reclamações incluem “escassez crônica de pessoal”, a implementação planejada de um sistema de relógio de ponto, equipamentos obsoletos e “práticas de gestão tóxicas, incompatíveis com os requisitos de tranquilidade e segurança”.

O principal sindicato, SNCTA, não convocou a greve.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, classificou as reivindicações do sindicato como “inaceitáveis” e afirmou que as companhias aéreas perderiam “milhões de euros” como consequência.

tq/es-tjc/mb/aa/dd