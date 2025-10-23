Hackers invadem site da FIA e expõem dados de milhares de pilotos

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta quinta-feira (23) que sofreu um ciberataque no qual dados pessoais de milhares de pilotos, entre eles o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, foram expostos.

Em comunicado publicado antes do Grande Prêmio do México de F1, a FIA informou que o incidente aconteceu durante o verão do hemisfério norte e que tomou medidas para proteger os dados.

O ataque se deu no site de Categorização dos Pilotos da FIA, no qual os hackers encontraram os números de passaporte e informações pessoais de quase 7 mil pilotos.

“Medidas imediatas foram tomadas para proteger os dados dos pilotos, e a FIA relatou esse problema às autoridades de proteção de dados relevantes, conforme suas obrigações”, declarou a federação em nota.

“Nenhuma outra plataforma digital da FIA foi afetada por este incidente”, segundo a própria entidade, que “investiu significativamente em segurança cibernética e medidas resiliência em todo o seu ecossistema digital”.

O ataque foi tornado público na quarta-feira pelo investigador Ian Carroll, que obteve acesso a informações confidenciais em junho.

“Interrompemos os testes depois de observar que era possível acessar o passaporte, o currículo, a licença (…) de Max Verstappen”, disse Carroll, de acordo com o portal Crash.net.

“Não acessamos nenhum passaporte ou informação confidencial, e todos os dados foram excluídos”, acrescentou.

O incidente levou à desativação do site da FIA em 3 de junho.

Verstappen, que vai disputar o GP do México de F1 neste fim de semana, não comentou publicamente sobre o vazamento de seus dados pessoais.

