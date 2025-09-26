Huthis reportam nove mortos e 174 feridos em ataques de Israel

3 minutos

Uma série de ataques israelenses em Sanaa deixou na quinta-feira (25) nove mortos e 174 feridos, segundo um balanço divulgado pelos rebeldes huthis, que controlam a capital do Iêmen.

Colaboradores da AFP nessa cidade ouviram explosões e viram colunas de fumaça subindo de três zonas diferentes. As autoridades isolaram os locais atingidos, segundo um deles.

O porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, informou na rede social X que o balanço “subiu para nove mártires e 174 feridos”, depois de anunciar inicialmente oito mortos e 142 feridos.

Ele detalhou que equipes de resgate continuam buscando vítimas sob os escombros.

O Exército de Israel anunciou posteriormente que interceptou um projétil lançado do Iêmen, depois que os alarmes de alerta soaram à noite no centro do país. Os huthis confirmaram que haviam atacado a região israelense de Jaffa com um míssil hipersônico.

Pouco antes, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, corroborou que seu país realizou os bombardeios em Sanaa, após um ataque com drones huthis na quarta-feira ter deixado 22 feridos no sul de Israel.

Ele disse que o Exército havia “atacado vários acampamentos militares, incluindo um do Estado-Maior huthi, eliminado dezenas de operativos terroristas huthis e destruído depósitos de drones e armamentos”.

O canal de televisão dos rebeldes pró-Irã, Al-Masirah, informou que um centro de detenção que abrigava prisioneiros havia sido atingido.

Uma usina elétrica e dois bairros residenciais foram alvo dos ataques, afirmou a emissora, ao apresentar fotos de edifícios com as janelas destruídas pelas bombas.

O ataque ocorreu enquanto a Al-Masirah acabava de anunciar o início da transmissão de um discurso do líder dos rebeldes, Abdelmalek al Huthi.

A cidade costeira israelense de Eilat, no mar Vermelho, foi atingida na quarta-feira por um drone disparado do Iêmen, informou o Exército israelense, e os serviços de emergência relataram 22 feridos, dois deles em estado grave.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque mortal do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, seus aliados huthis multiplicaram os lançamentos de mísseis e drones contra o território israelense, afirmando agir em solidariedade aos palestinos.

