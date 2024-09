Iguá vence leilão de ativos de saneamento em Sergipe com oferta de R$4,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A Iguá Saneamento venceu nesta quarta-feira o leilão de parte dos ativos da empresa estadual de saneamento de Sergipe, Deso, com oferta de outorga de 4,5 bilhões de reais por um contrato de 35 anos, um ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo definido no edital do certame.

A Iguá, controlada pela empresa de investimentos Canada Pension Plan Investment Board, superou ofertas de outros três interessados no leilão – BRK Ambiental, Aegea e o fundo Infraestrutura BR V Saneamento Holding.