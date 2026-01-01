Incêndio destrói igreja em Amsterdã durante comemorações do Ano Novo

2 minutos

Um incêndio destruiu, nesta quinta-feira (1º), uma igreja do século XIX em Amsterdã durante as conturbadas comemorações do Ano Novo nos Países Baixos, com duas mortes por fogos de artifício e vários atos violentos contra a polícia.

As chamas eclodiram durante a madrugada na igreja Vondelkerk, de 1872. A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta.

Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.

Por outro lado, a presidente do sindicato da polícia holandesa, Nine Kooiman, denunciou uma onda de “violência sem precedentes” contra a polícia e os serviços de emergência durante as comemorações do Ano Novo.

Kooiman disse ter sido atingida três vezes por fogos de artifício em Amsterdã, e na cidade de Breda várias pessoas lançaram coquetéis molotov contra os agentes.

Além disso, duas pessoas, um menor de 17 anos e um homem de 38, morreram em acidentes com fogos de artifício, e outras três ficaram gravemente feridas.

Também foram registradas duas mortes no oeste da Alemanha, em Bielefeld, pelo uso de artefatos pirotécnicos artesanais durante as comemorações de Ano Novo.

Os dois jovens de 18 anos “ativaram de maneira descontrolada artefatos pirotécnicos que eles mesmos fabricaram” e “sofreram ferimentos mortais no rosto”, segundo a polícia local.

Na Bélgica, o início de 2026 também foi marcado por confrontos violentos.

As forças policiais prenderam dezenas de pessoas e foram alvo de fogos de artifício durante as celebrações em Bruxelas e na Antuérpia.

Nesta cidade portuária, os agentes usaram gás lacrimogêneo e detiveram mais de 100 pessoas.

Jovens e crianças, algumas com 10 ou 11 anos, atacaram policiais e trabalhadores de emergência com artefatos pirotécnicos e pedras, e incendiaram bicicletas e carros, disse um porta-voz.

Na capital, Bruxelas, a polícia relatou que seus agentes foram “repetidamente” alvo de lançamento de fogos de artifício e que fizeram 70 detenções.

