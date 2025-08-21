The Swiss voice in the world since 1935

Incêndios na UE queimaram mais de um milhão de hectares em 2025, um recorde

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Os incêndios já devastaram este ano mais de um milhão de hectares (10.000 km2) na União Europeia, um recorde desde que começaram as estatísticas, em 2006, enquanto ainda há vários focos ativos, especialmente em Portugal e Espanha.

Ao meio-dia desta quinta-feira (21), o balanço alcançou precisamente 1.015.731 hectares queimados, uma superfície equivalente a um terço de toda a Bélgica, superando em menos de oito meses de 2025 o recorde anterior de 988.524 hectares em todo o ano de 2017.

Além deste panorama geral, calculado pela AFP a partir de dados do Sistema Europeu de Informação sobre os Incêndios Florestais (EFFIS), quatro países da União Europeia (Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia) também bateram seu recorde anual, segundo os dados disponíveis dos últimos 20 anos.

Com muitos incêndios que causaram a morte de quatro pessoas, a Espanha é o país da União Europeia mais afetado, com mais de 400.000 hectares (4.000 km2) queimados, o que representa quase 40% da superfície afetada da UE este ano.

Quanto a Portugal, o país mantém o recorde de 563.530 hectares queimados em 2017 (o máximo para um país da UE), mas até 21 de agosto, nunca tinha alcançado uma superfície carbonizada tão grande.

As chamas já devastaram mais de 274.000 hectares e causaram a morte de três pessoas. Em 2017, os incêndios provocaram 119 mortes no país.

Atrás dos dois países da península ibérica está a Romênia, com 126.000 hectares queimados, enquanto que na França, 35.600 hectares de florestas foram reduzidos a cinzas, especialmente na região de Aude, devastada por um grande incêndio no início de agosto.

– Dez mortos –

Fora da UE, o Reino Unido também vive um ano recorde, após os incêndios da primavera boreal – durante uma onda de calor precoce – e no norte da Escócia no fim de junho.

Nos Bálcãs, a Sérvia também registra seu pior ano desde que começaram os registros.

Estas estimativas do EFFIS, um indicador do observatório europeu Copernicus, só levam em conta os incêndios que queimaram pelo menos 30 hectares. 

Entre o começo de janeiro e 19 de agosto, os incêndios florestais em 22 dos 27 países da UE emitiram 35 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2), um nível sem precedentes a esta altura do ano, segundo o EFFIS, o que antecipa que o recorde anual de 41 megatoneladas, estabelecido em 2017, será superado. 

Naquele ano, os incêndios mataram mais de 200 pessoas na UE, especialmente em Portugal, Itália, Espanha e França.

Desde o começo de 2025, duas pessoas morreram devido aos incêndios em Chipre, uma na França e sete na península ibérica, o que dá um balanço provisório de dez mortos, segundo uma contagem da AFP.

lam/maj/gvy/msr-hgs/mb/mvv/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
21 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR