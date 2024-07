Investigação é aberta por antissemitismo em jogo Israel-Paraguai nos Jogos de Paris

Uma investigação por provocação ao ódio racial agravado foi aberta após pessoas presentes no sábado no jogo de futebol entre Israel e Paraguai, do torneio masculino olímpico, fazerem gestos antissemitas e exibirem uma faixa com a inscrição “Genocide Olympics”, informou neste domingo (28) o Ministério Público.

No estádio Parque dos Príncipes, em Paris, um grupo de cerca de dez pessoas “vestidas de preto, mascaradas e carregando bandeiras palestinas exibiu uma faixa onde se lia “Genocide Olympics” (Olimpíadas Genocidas, em inglês) e uma delas fez “gestos de caráter antissemita”, detalhou a mesma fonte.

O Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (COJO) apresentou uma denúncia, segundo o Ministério Público, que confirmou uma informação do jornal Le Parisien.

“Condenamos veementemente essas ações”, acrescentou depois o COJO à AFP, dizendo que está “à disposição das autoridades para colaborar na investigação”.

A investigação foi confiada ao grupo “STADE” da direção de segurança de proximidade da aglomeração parisiense.

Segundo uma jornalista da AFP presente no jogo, que o Paraguai venceu por 4 a 2, o hino israelense foi levemente vaiado.

Cerca de cinquenta torcedores organizados estavam presentes na tribuna Auteuil do estádio, onde normalmente joga o Paris Saint-Germain. Eles estavam em sua maioria com o rosto coberto por máscaras cirúrgicas ou cachecóis e, no primeiro tempo, gritaram palavras de ordem alusivas à guerra de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Essas palavras de ordem, gritadas com o punho levantado em direção a uma tribuna onde havia bandeiras israelenses, incluíam “Israel assassino”, “Todos somos crianças de Gaza”, “Gaza, Gaza, não esquecemos!” ou “Israel assassino de crianças da Palestina”. Um setor da torcida respondeu a esses gritos com vaias e assobios.

No segundo tempo, os torcedores organizados exibiram faixas brancas nas quais figurava em grandes letras pretas “GENOCIDE OLYMPICS”. Funcionários do estádio intervieram imediatamente para retirá-las.

Torcedores de Israel responderam a esses gritos com “Libertem os reféns!”, ao que o outro grupo respondia “Free Gaza!”.

Na quarta-feira, o jogo entre Mali e Israel (1-1) transcorreu sem incidentes notáveis, mas com fortes medidas de segurança, devido aos apelos para uma “mobilização” contra a presença da delegação israelense na França, no contexto da guerra em Gaza.

