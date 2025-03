Israel aprova proposta americana de trégua para o Ramadã e a Páscoa judaica

Israel aprovou uma proposta dos Estados Unidos para prorrogar a trégua na Faixa de Gaza durante o Ramadã e a Páscoa judaica, em abril, anunciou neste sábado o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Israel aprova o plano de Steve Witkoff, enviado do presidente americano”, informou o gabinete, ao expirar a primeira fase da trégua com o Hamas sem um acordo sobre as próximas etapas.

Nos termos desse plano, “metade dos reféns, vivos e mortos”, serão libertados no primeiro dia da sua entrada em vigor, e os demais, “no final, se um acordo sobre um cessar-fogo permanente for fechado”, diz o texto.

Segundo o gabinete de Netanyahu, Witkoff colocou a proposta sobre a mesa após concluir que as posições do Hamas e de Israel eram impossíveis de conciliar imediatamente, e que um adiamento adicional era necessário para a conclusão das negociações sobre um cessar-fogo permanente.

O comunicado ressalta que Israel está pronto para iniciar imediatamente negociações “sobre todos os detalhes do plano Witkoff se o Hamas mudar de posição” e também aceitá-lo.

