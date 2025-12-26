Israel torna-se o primeiro país a reconhecer Somalilândia

Israel anunciou nesta sexta-feira (26) o reconhecimento da Somalilândia, uma república que se separou da Somália e que até agora não havia sido reconhecida por nenhum outro país.

Esse território, do tamanho do Uruguai (175 mil km²), no extremo noroeste da Somália, passa a ser considerado “um Estado independente e soberano”, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O presidente da Somalilândia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conhecido como “Irro”, comemorou imediatamente o que chamou de “momento histórico”.

A Somalilândia se separou e declarou sua independência em 1991, quando a Somália estava mergulhada no caos após a queda do regime militar do autocrata Siad Barre.

Desde então, funciona de forma autônoma e se distingue por uma relativa estabilidade em comparação à Somália, afetada pela insurgência islamista Al Shabab e por conflitos políticos crônicos.

A Somália condenou o que classificou de “ataque deliberado contra sua soberania” por parte de Israel e afirmou que o anúncio exacerba “as tensões políticas e de segurança […] na região”.

Até agora, a Somalilândia não havia sido reconhecida internacionalmente, o que a mantinha em isolamento político e econômico, apesar de sua localização estratégica na entrada do estreito de Bab al Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que conecta o Oceano Índico ao Canal de Suez.

Dadas as repercussões geopolíticas que a recente aproximação com Israel pode ter na região do Mar Vermelho, o anúncio provocou uma onda de condenações por parte da Somália, do Djibouti, do Egito e da Turquia, que denunciou a “política expansionista” de Israel e sua “manifesta ingerência nos assuntos internos da Somália”.

Desde 7 de outubro de 2023, dia do ataque do Hamas ao território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza, esse conflito teve repercussões regionais sem precedentes. Israel viu-se envolvido em várias frentes, entre elas com os rebeldes huthis do Iêmen, que tem parte de sua costa de frente para a da Somalilândia.

