Jovem que lançou sanduíche em policial em Washington é acusado de infração

Um homem que jogou um sanduíche em um agente federal de imigração destacado pelo presidente Donald Trump na capital dos Estados Unidos foi acusado nesta quinta-feira (28) de cometer uma infração, após a promotoria não conseguir uma acusação formal por um crime grave.

Sean Dunn, de 37 anos, ex-funcionário do Departamento de Justiça, foi preso em 10 de agosto depois de lançar um sanduíche de 30 centímetros contra um agente de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos que patrulhava a cidade.

O incidente foi gravado em vídeo e se tornou viral. Nas imagens, Dunn é visto gritando com os agentes, jogando o sanduíche e fugindo a pé.

Apelidado pela mídia como “O garoto do sanduíche”, ele foi imediatamente demitido de seu cargo no Departamento de Justiça pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.

O procurador federal de Washington inicialmente acusou Dunn de agressão grave, mas um grande júri se recusou no início desta semana a apresentar uma acusação formal por essa acusação.

A promotoria depois apresentou outra acusação, desta vez por um delito menor, o de “assaltar, resistir ou obstruir” um agente da lei no exercício de suas funções.

Trump ordenou no início deste mês a intervenção federal na polícia de Washington e a mobilização de milhares de membros da Guarda Nacional para combater o que qualificou como criminalidade descontrolada na capital.

O pessoal federal encarregado de fazer cumprir a lei, incluindo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), também aumentou sua presença nas ruas de Washington, gerando protestos nesta cidade majoritariamente democrata.

Dados da polícia de Washington, no entanto, mostraram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024.

