Kremlin diz que EUA continuam sendo um país hostil após resultados de eleição

MOSCOU (Reuters) – O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que não tem conhecimento de nenhum plano do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para parabenizar Donald Trump por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, acrescentando que as pessoas não devem esquecer que os EUA são um país hostil à Rússia.

Moscou está observando atentamente e analisando as declarações feitas por políticos norte-americanos sobre a Rússia, disse Peskov aos repórteres.

Ele disse que as relações entre os dois países estão em um nível historicamente baixo, e é praticamente impossível que piorem.

Peskov ainda afirmou que os EUA são capazes de mudar a trajetória de sua política externa, mas “veremos em janeiro”, quando Trump assumir o cargo, se isso acontecerá.

(Por Dmitry Antonov)