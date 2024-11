Lula manterá agenda no Alvorada pelo menos até nova avaliação médica na quarta-feira

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter agenda mais leve e concentrada no Palácio da Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando passará por outra avaliação médica após o acidente doméstico sofrido há pouco mais de uma semana, disse nesta segunda-feira o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“A organização da agenda de despacho, reuniões, está concentrada aqui no Alvorada. De quarta-feira em diante, aí depende também das recomendações médicas. Novas avaliações vão ser feitas pela equipe médica”, disse o ministro a jornalistas depois de participar de reunião com Lula na residência oficial da Presidência.

Lula sofreu uma queda no banheiro do Alvorada no dia 19, quando bateu a cabeça e teve um corte na região da nuca. O presidente também teve um pequeno sangramento no cérebro, que vem sendo observado pelos médicos.

Na última avaliação, na sexta-feira, boletim médico informou que o quadro do presidente era estável e ele estaria apto a exercer sua rotina de trabalho em Brasília.

Padilha confirmou que os médicos indicaram a Lula que ele ainda não estaria liberado para viajar. Com isso, o presidente terminou por cancelar a participação na COP da Biodiversidade, na Colômbia, esta semana, e na conferência da ONU sobre mudanças climáticas COP29, no Azerbaijão, a partir de 11 de novembro.

Lula também deixou de ir no fim de semana para São Paulo, onde havia combinado uma caminhada de encerramento de campanha com o seu candidato à prefeito Guilherme Boulos (PSOL), que acabou derrotado na disputa de domingo.

Na última sexta, Lula participou pela primeira vez desde o acidente de um evento no Planalto, a assinatura do acordo judicial de reparação pelo rompimento de barragem de mineração em Mariana (MG). O presidente foi fotografado com pontos na parte posterior da cabeça.

Lula passará por novas avaliações médicas na quarta-feira. O Palácio do Planalto já confirmou a presença dele em evento público no mesmo dia, a assinatura de investimentos em mobilidade urbana. Na quinta, está prevista uma reunião com governadores sobre segurança pública.