Mísseis iranianos atingem monarquias ricas do Golfo

afp_tickers

5 minutos

O Irã voltou a atacar neste domingo (1º) bases militares americanas no Oriente Médio e Israel com mísseis e drones, em represália pelos ataques de sábado que provocaram a morte do líder supremo Ali Khamenei.

Jornalistas da AFP ouviram neste domingo fortes explosões em Manama (Bahrein) e Doha (Catar), Dubai e até em Omã, que até agora havia sido poupado dos ataques.

O comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) anunciou que três militares americanos morreram e que outros cinco ficaram gravemente feridos no âmbito da ofensiva.

O Irã já havia lançado no sábado ataques contra várias cidades da região, com dois mortos em Abu Dhabi e colunas de fumaça sobre a icônica Palm de Dubai.

Teerã disparou mísseis e drones contra aeroportos, bases militares e áreas residenciais dos ricos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar ou Kuwait.

Em declarações à rede americana NBC, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, assegurou que os ataques não eram dirigidos aos países do Golfo, mas às bases americanas.

Neste domingo à noite, os ministros das Relações Exteriores do Conselho de Cooperação do Golfo realizarão uma reunião telemática para debater uma “resposta unificada” após o fechamento dos aeroportos, disse à AFP um diplomata da região que pediu anonimato.

– Três mortos nos Emirados Árabes Unidos –

Desde sábado, os bombardeios iranianos mataram três pessoas e feriram 58 nos Emirados Árabes Unidos, anunciaram neste domingo as autoridades.

Três cidadãos paquistaneses, nepaleses e bangladeshianos morreram, detalhou o Ministério da Defesa, que afirmou que, desde sábado, Abu Dhabi detectou 165 mísseis balísticos — 152 dos quais foram destruídos — e dois mísseis de cruzeiro.

Além disso, “foram detectados 541 drones, dos quais 506 foram interceptados e destruídos”, segundo o ministério.

O país afirmou que se reserva o direito de responder a esses ataques e denunciou “uma escalada perigosa”.

– Doze feridos no Kuwait –

O Kuwait, que fechou seu espaço aéreo, indicou que uma pessoa morreu e que 32 ficaram feridas em decorrência desses ataques.

Todos eram de “nacionalidades estrangeiras”, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Abdullah al Sanad, em comunicado.

Por sua vez, a Autoridade de Aviação Civil informou que um drone atingiu o aeroporto internacional do Kuwait e que feriu levemente funcionários, além de provocar “danos materiais limitados no terminal de passageiros”.

– Catar denuncia violação de sua soberania –

Oito pessoas ficaram feridas em ataques iranianos realizados no sábado com 44 mísseis e oito drones contra o Catar, disse um diplomata à AFP sob condição de anonimato.

Um sistema de radar de longo alcance foi danificado na base militar americana de Al Udeid, a maior instalação militar dos Estados Unidos na região, segundo a mesma fonte.

O Catar considera a operação iraniana como “uma flagrante violação de sua soberania nacional” e “se reserva o direito pleno de responder a este ataque”, anunciou seu Ministério das Relações Exteriores.

– Arábia Saudita condena “agressão” –

A Arábia Saudita, potência regional de peso, afirmou ter repelido ataques iranianos contra sua capital, Riade, e sua província oriental.

O país expressou “sua mais enérgica condenação aos ataques iranianos” contra seu território e, de forma mais ampla, à “agressão iraniana” na região.

No domingo, a chancelaria saudita convocou o embaixador do Irã, informou a instituição na rede X.

– Quatro feridos no Bahrein –

A agência oficial Bahrain News Agency informou na rede X que 45 mísseis e nove drones iranianos haviam sido abatidos, citando o Exército.

Quatro pessoas ficaram feridas, segundo a agência, que cita hospitais públicos.

O Bahrein declarou ter evacuado um bairro de sua capital, Manama, que abriga a sede da Quinta Frota americana, alvo anteriormente de mísseis iranianos.

A embaixada dos Estados Unidos no Bahrein informou na rede X que “recebeu informações confirmadas de que o hotel Crowne Plaza de Manama foi bombardeado” neste domingo e que houve “feridos”; e advertiu que “os hotéis podem ser alvo de futuros ataques”.

– Dois feridos em Omã –

Omã, que mediou três rodadas de negociações entre iranianos e americanos, havia ficado fora dos ataques, mas, de acordo com fontes omanenses, isso mudou no domingo.

“Uma fonte de segurança informou que o porto comercial de Duqm foi atacado por dois drones”, que deixaram dois trabalhadores feridos, informou a Agência de Notícias de Omã em uma publicação nas redes sociais.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al Busaidi, pediu neste domingo “um cessar-fogo e um retorno ao diálogo (…) para responder às reivindicações de todas as partes”, indicou seu ministério em um relatório sobre uma conversa que o chanceler manteve com seu par iraniano, Abbas Araghchi.

th-ds/sar/anr/jnd/phs/am