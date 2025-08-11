The Swiss voice in the world since 1935

Mais de 1.000 são evacuados no norte da Espanha devido a incêndios

Mais de 1.000 pessoas foram removidas de suas casas, neste domingo (10), no norte da Espanha, devido a incêndios florestais impulsionados por altas temperaturas e ventos fortes, informaram autoridades locais.

Cerca de 400 pessoas foram deslocadas em e ao redor da vila de Carucedo, e outras 700 de várias vilas e do sítio de Las Médulas, reconhecido pela Unesco, uma antiga mina de ouro dos tempos romanos, de acordo com as autoridades.

O chefe do governo regional de Castilla y Leon, Alfonso Mañueco, disse que especialistas suspeitam que os vários focos foram provocados por incendiários.

“Segundo apontam os especialistas, vários deles podem ter sido provocados. Seremos implacáveis com os autores destes atentados contra a vida e a segurança das pessoas e do nosso patrimônio”, acrescentou em publicação no X.

Foram mobilizados 60 soldados e 20 veículos na área, que se juntaram a uma ampla operação que inclui aviões e escavadeiras.

Também foram registrados incêndios na Galícia e em Navarra, no norte do país, que experimentam altas temperaturas de até 40 graus em algumas regiões.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou no X que está acompanhando de perto a situação e agradeceu o esforço das equipes de emergência.

