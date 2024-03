Massa entra com processo contra F1, FIA e Bernie Ecclestone no Tribunal Superior de Londres

3 minutos

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) – O ex-piloto da Ferrari Felipe Massa entrou com uma ação legal contra a administração da Fórmula 1, o ex-chefão comercial da categoria Bernie Ecclestone e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelo resultado do campeonato mundial de 2008, disseram seus advogados nesta segunda-feira.

O escritório brasileiro de advocacia Vieira Rezende Advogados disse em um comunicado que os procedimentos foram iniciados no Tribunal Superior de Londres.

Um documento judicial fornecido pelos representantes de Massa afirma que a melhor estimativa de suas alegas perdas financeiras por ter perdido o título mundial por um ponto era de 64 milhões de libras (82 milhões de dólares) além de juros.

Essa soma representa a diferença de salário pelo restante de sua carreira e os recursos vindos de oportunidades comerciais e de patrocínio, assim como um bônus de 1,7 milhão de libras que teria recebido da Ferrari.

“Eu sempre disse que lutaria até o fim. Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, vamos buscar a correção dessa injustiça histórica nos tribunais”, disse Massa.

“A questão está com meus advogados e eles estão completamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça seja feita pelo esporte.”

O britânico Lewis Hamilton, agora um heptacampeão e na época em sua segunda temporada na categoria e correndo pela McLaren, conquistou o título de 2008 com um ponto de vantagem sobre Massa, após uma ultrapassagem na última volta da última corrida daquela temporada, no Brasil.

A Formula One Management (FOM) e a FIA, sediada em Paris, não quiseram comentar ao serem contatadas pela Reuters.

A Reuters não conseguiu localizar um registro do processo aberto por Massa no sistema de arquivamento eletrônico do Tribunal Superior de Londres.

Massa, 42, busca declarações de que a FIA violou suas próprias regras e de que ele teria sido campeão se ela tivesse investigado imediatamente uma batida no Grande Prêmio de Cingapura que acabou se tornando um dos maiores escândalos do esporte.

O comunicado dos advogados fez referência a uma declaração de Ecclestone dizendo que não “havia informações suficientes na época para investigar a questão” e cancelar a corrida de 2008.

Citou o britânico, hoje em dia com 93 anos, também afirmando que, se a corrida de Cingapura fosse cancelada, “Massa teria sido campeão mundial” e que o brasileiro “foi privado do título que ele merecia”.

Ecclestone disse à Reuters em agosto que não se lembrava de ter dito as declarações atribuídas a ele.

Massa liderava o Grande Prêmio de Cingapura em 2008, após largar na pole position, quando o compatriota Nelsinho Piquet acertou uma parede na volta 14, das 61 previstas.

A batida provocou a entrada do safety car e beneficiou o companheiro de equipe de Piquet na Renault, Fernando Alonso, que venceu a corrida. Massa não conseguiu pontuar após um erro da equipe no pit stop.

Piquet revelou em 2009 que foi instruído a bater pelos chefes da equipe, que foram posteriormente banidos.

(Reportagem adicional de Sam Tobin)