Nem no calor: suíços resistem a bermudas e chinelos no trabalho
Pesquisa mostra que a Suíça tem o código de vestimenta mais rígido entre cinco países europeus: shorts, chinelos, calças de moletom e roupas que deixam a barriga à mostra ainda são malvistos nos escritórios.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Mesmo com as ondas de calor que atingem a Europa, os suíços continuam entre os mais conservadores quando o assunto é roupa para o trabalho. É o que revela uma pesquisa do instituto YouGov, encomendada pela varejista Galaxus, com 2.616 pessoas na Suíça, Alemanha, Áustria, Itália e França.
Entre os homens suíços, 60% preferem usar calças compridas no ambiente profissional, geralmente combinadas com sapatos fechados (56%). Apenas 27% afirmam usar bermuda no trabalho — o mesmo índice registrado na Itália. Já na Alemanha, 38% dos homens usam bermuda e 69% optam por camisetas.
Entre as mulheres, os hábitos são semelhantes em todos os países pesquisados. Camisetas e calças predominam, mesmo em dias de calor intenso, enquanto apenas um terço escolhe saias ou vestidos.
Mostrar mais
O que a Suíça precisa aprender com ondas de calor mais longas e frequentes
A pesquisa também mostra que a Suíça tem o código de vestimenta mais rigoroso entre os países analisados. Para 73% dos entrevistados, roupas que deixam a barriga à mostra são inadequadas quando há contato com clientes. Mesmo sem atendimento ao público, 57% consideram esse tipo de roupa impróprio para o ambiente de trabalho.
As calças de moletom também enfrentam forte rejeição: 61% dos suíços as consideram inadequadas para trabalhar em funções com contato com clientes, contra 39% dos italianos.
Os chinelos são outro item pouco aceito. Cerca de 72% dos entrevistados na Suíça afirmam que esse tipo de calçado não combina com o escritório, reforçando a imagem de um país onde a formalidade ainda prevalece no ambiente profissional.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.