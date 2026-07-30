Nem no calor: suíços resistem a bermudas e chinelos no trabalho

Chinelos para ir trabalhar na Suíça? Nem pensar. Keystone / Claudio Thoma

Pesquisa mostra que a Suíça tem o código de vestimenta mais rígido entre cinco países europeus: shorts, chinelos, calças de moletom e roupas que deixam a barriga à mostra ainda são malvistos nos escritórios.

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Mesmo com as ondas de calor que atingem a Europa, os suíços continuam entre os mais conservadores quando o assunto é roupa para o trabalho. É o que revela uma pesquisa do instituto YouGov, encomendada pela varejista Galaxus, com 2.616 pessoas na Suíça, Alemanha, Áustria, Itália e França.

Entre os homens suíços, 60% preferem usar calças compridas no ambiente profissional, geralmente combinadas com sapatos fechados (56%). Apenas 27% afirmam usar bermuda no trabalho — o mesmo índice registrado na Itália. Já na Alemanha, 38% dos homens usam bermuda e 69% optam por camisetas.

Entre as mulheres, os hábitos são semelhantes em todos os países pesquisados. Camisetas e calças predominam, mesmo em dias de calor intenso, enquanto apenas um terço escolhe saias ou vestidos.

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A pesquisa também mostra que a Suíça tem o código de vestimenta mais rigoroso entre os países analisados. Para 73% dos entrevistados, roupas que deixam a barriga à mostra são inadequadas quando há contato com clientes. Mesmo sem atendimento ao público, 57% consideram esse tipo de roupa impróprio para o ambiente de trabalho.

As calças de moletom também enfrentam forte rejeição: 61% dos suíços as consideram inadequadas para trabalhar em funções com contato com clientes, contra 39% dos italianos.

Os chinelos são outro item pouco aceito. Cerca de 72% dos entrevistados na Suíça afirmam que esse tipo de calçado não combina com o escritório, reforçando a imagem de um país onde a formalidade ainda prevalece no ambiente profissional.

Adaptação: Fernando Hirschy

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