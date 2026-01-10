The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Milhares de agricultores irlandeses protestaram neste sábado (10) contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, um dia depois de os Estados-membros da UE o terem aprovado, apesar da oposição de vários países, entre eles a Irlanda. 

Tratores tomaram as estradas de Athlone, no centro da Irlanda, exibindo faixas com slogans como “Parem o UE-Mercosul” e a bandeira da União Europeia com a palavra “Vendidos”. 

Na sexta-feira, também houve manifestações na Polônia e bloqueios de estradas na França e na Bélgica, enquanto a UE aprovava o acordo comercial, que agora aguarda ratificação do Parlamento Europeu. 

Os agricultores temem que o pacto os prejudique e leve a uma entrada maciça de produtos mais baratos procedentes dos países da América do Sul. 

O acordo, negociado ao longo de mais de 25 anos, criaria a maior área de livre comércio do mundo, impulsionando o comércio entre a UE e Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

Os agricultores irlandeses temem especificamente que o acordo facilite a entrada de 99.000 toneladas de carne bovina mais barata procedente da América do Sul.

Neste sentido, a Associação de Agricultores Irlandeses (IFA), principal grupo de lobby do setor agrícola na Irlanda, descreveu o acordo como “muito decepcionante”. 

“Esperamos que os eurodeputados irlandeses se posicionem ao lado da comunidade agrícola e rejeitem o acordo com o Mercosul”, afirmou o presidente da IFA, Francie Gorman, em comunicado.

A assinatura do acordo ocorrerá no sábado, 17 de janeiro, em Assunção, capital do Paraguai, confirmou o ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez.

pmu-aks/pc/avl/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR