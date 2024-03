Milhares de russos participam do protesto eleitoral “meio-dia contra Putin”, inspirado em Navalny

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) – Milhares de pessoas compareceram a seções eleitorais ao redor da Rússia neste domingo para participar do que a oposição ao Kremlin disse ter sido um protesto político pacífico, mas simbólico, contra a reeleição do presidente Vladimir Putin.

Em uma ação batizada de “meio-dia contra Putin”, russos que se opõem ao líder veterano do Kremlin foram às seções eleitorais ao meio-dia para anular seu voto ou votar em um dos três candidatos concorrendo contra Putin, que deve conseguir uma vitória esmagadora.

Outros prometeram rabiscar o nome do líder da oposição Alexei Navalny, que morreu no mês passado em uma prisão no ártico, no comprovante de votação.

Aliados de Navalny divulgaram vídeos no YouTube de pessoas fazendo filas em diferentes seções eleitorais ao redor da Rússia ao meio-dia que, segundo eles, estavam lá para protestar pacificamente.

Navalny havia endossado o plano “meio-dia contra Putin” em uma mensagem nas redes sociais facilitada pelos seus advogados antes de morrer. O jornal independente Novaya Gazeta disse que a ação foi o “testamento político de Navalny”.

“Há muito pouca esperança, mas, se você puder fazer algo (como isso), você deve fazer. Não sobrou nada da democracia”, disse uma jovem, que não deu seu nome e cujo rosto foi borrado pela equipe de Navalny, em uma seção eleitoral.

Outra jovem, em uma seção eleitoral diferente, cuja identidade foi escondida da mesma maneira, afirmou que ela votou no “menos duvidoso” dos três candidatos concorrendo contra Putin.

Um estudante votando em Moscou disse ao canal de Navalny que pessoas como ele que discordam do atual sistema precisam continuar vivendo suas vidas.

“A história mostrou que mudanças acontecem nos momentos mais inesperados”, disse.

Apesar dos protestos — que representam uma pequena fração dos 114 milhões de eleitores da Rússia –, Putin está prestes a fortificar sua posição de poder em uma eleição que certamente lhe renderá uma grande vitória.