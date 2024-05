Ministro da Justiça pede que PF investigue “fake news” sobre enchentes no RS

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu à Polícia Federal que investigue a divulgação de informações falsas sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, informou a pasta nesta terça-feira.

Segundo o ministério, são necessárias providências porque as chamadas “fake news” sobre o RS têm prejudicado as atividades de resgate promovidas pelos governos federal, estadual e municipais.

O pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública de abertura de investigação atende solicitação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que enviou a Lewandowski uma lista de publicações com desinformações sobre a atuação do governo, da Força Aérea Brasileira (FAB), do Exército e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Há, ainda, a preocupação do impacto causado por esse tipo de narrativa na credibilidade de instituições… que são cruciais na resposta a emergências. E a certeza de que a propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população na capacidade de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos”, diz texto divulgado pela Pasta da Justiça.

Equipes de resgate continuavam as buscas nesta terça-feira por pessoas que permanecem isoladas devido às enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul, com ao menos 95 mortos e 131 desaparecidos, enquanto sobreviventes enfrentam escassez de alimentos e suprimentos básicos.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, 401 de 497 municípios gaúchos foram afetados pelos eventos climáticos, com mais de 159 mil pessoas desalojadas, sendo 48 mil em abrigos.

Balanço divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) nesta terça-feira contabiliza que os danos e prejuízos da chuva no RS superam os 4,6 bilhões de reais.