Musk processa Apple e OpenAI por supostas práticas anticompetitivas

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

As empresas xAI e X, de Elon Musk, entraram com uma ampla ação nesta segunda-feira (25) contra a Apple e a OpenAI, alegando que as gigantes da tecnologia formaram uma parceria ilegal para sufocar a concorrência. 

A denúncia, de 61 páginas, apresentada em um tribunal federal no Texas, acusa a Apple e a OpenAI de fecharem um acordo exclusivo que torna o ChatGPT o único chatbot de IA generativa integrado ao sistema operacional do iPhone da Apple, enquanto bloqueia rivais como o chatbot Grok, da xAI.

“Esta é a história de dois monopolistas que unem forças para garantir seu domínio contínuo em um mundo impulsionado rapidamente pela tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade: a inteligência artificial”, afirma a ação.

Os autores dizem que a Apple possui 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos, enquanto a OpenAI controla pelo menos 80% do mercado de chatbots de IA generativa por meio do ChatGPT.

Apple e OpenAI anunciaram sua aliança em junho de 2024, o que tornou o ChatGPT o assistente de IA exclusivo do iPhone, acessível pelo assistente de voz Siri e outras funções do celular.

A ação alega que este acordo dá ao ChatGPT acesso exclusivo a “bilhões de solicitações” de centenas de milhões de usuários de iPhone.

Também acusa a Apple de manipular as classificações da App Store para favorecer o ChatGPT e atrasar a aprovação de atualizações do aplicativo Grok.

As empresas de Musk reivindicam bilhões de dólares em danos e uma ordem judicial permanente para deter as supostas práticas anticompetitivas. Exigem um julgamento com júri.

Nem a Apple nem a OpenAI responderam de imediato a solicitações de comentários.

O processo chega após as ameaças que Musk fez no início do mês, que desencadearam uma discussão tensa com o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman.

Em uma mensagem no X, Altman qualificou a acusação de Musk como “notável” e disse que o bilionário “manipulava o X para beneficiar a si mesmo e às suas empresas”. Musk respondeu chamando-o de “mentiroso”.

Os dois foram fundadores da OpenAI, até que Musk deixou a empresa em 2018. Agora, eles mantêm uma relação conflituosa.

Em 2023, Musk fundou a xAI para competir com a OpenAI e outras grandes empresas de inteligência artificial.

