The Swiss voice in the world since 1935

Nasa prevê enviar missão tripulada à órbita lunar no começo de 2026

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Nasa anunciou, nesta terça-feira (23), que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua no começo de 2026, em uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.

Depois de ter vários adiamentos, a agência espacial americana assegurou, nesta terça, que a missão tripulada, denominada Artemis 2, será realizada entre fevereiro e abril do próximo ano.

“Temos a intenção de manter esse compromisso”, disse Lakiesha Hawkins, alta funcionária da Nasa, durante uma coletiva de imprensa.

Três astronautas americanos e um canadense serão os tripulantes desta missão, que se espera que seja a primeira a orbitar a Lua em mais de meio século.

Mas Artemis 2 não tem como objetivo pousar na Lua. Esta será a meta da Artemis 3.

Enquanto Washington segue com o programa Artemis, a China avança em seu objetivo de enviar uma nave tripulada na superfície lunar no mais tardar em 2030.

Durante seu segundo mandato, o presidente americano, Donald Trump, tem pressionado a Nasa para acelerar a volta de astronautas à Lua.

O líder republicano, que anunciou o programa Artemis durante seu primeiro mandato (2017-2021), quer que a agência espacial americana estabeleça bases na Lua e leve astronautas a Marte. 

Seu governo fala de uma “segunda corrida espacial”, após a concorrência protagonizada pelos Estados Unidos e a extinta União Soviética durante a Guerra Fria, na segunda metade do século XX.

cha/mdo/aha/mel/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR