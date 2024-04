Nasa recolhe objeto que caiu do céu e atingiu casa nos EUA

2 minutos

A Nasa informou, nesta terça-feira (2), que analisa um objeto que caiu do céu e atingiu a casa de um homem no estado americano da Flórida, que pode ser procedente da Estação Espacial Internacional (ISS).

Alejandro Otero, de Naples, publicou no X que o objeto “atravessou o telhado e dois andares” de sua casa, e por pouco não atingiu seu filho, na tarde de 8 de março.

O homem acredita que se trata de um pedaço de uma plataforma de carregamento contendo baterias velhas que equipes da Nasa liberaram da estação orbital em 2021. Segundo as previsões oficiais, esses restos se queimariam sem causar danos sobre a atmosfera terrestre naquele dia.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pela mídia local winknews.com, no último dia 15. “A Nasa recolheu um objeto, com a colaboração do proprietário da casa, e vai analisá-lo o quanto antes no Centro Espacial Kennedy, localizado na Flórida, para determinar a sua origem”, informou hoje à AFP a agência espacial.

Um relatório do veículo especializado Ars Technica ressalta que, embora as baterias sejam de propriedade da Nasa, elas estavam acopladas a uma estrutura em uma plataforma lançada pela agência espacial japonesa, o que pode dificultar a responsabilização.

Outros detritos espaciais gerados por seres humanos que caíram na Terra incluem parte de uma cápsula Dragon da SpaceX que atingiu um local de criação de ovelhas na Austrália em 2022.

Mais recentemente, a China foi criticada pela Nasa por permitir que seus foguetes gigantes caíssem na Terra.

ia/dw/ag/db/lb/mvv