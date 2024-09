Nos próximos dias entre 500 e 600 sites de apostas sairão do ar no Brasil, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que, em “mais ou menos uma semana”, entre 500 e 600 sites de apostas sairão do ar no Brasil como parte das medidas que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotará para regulamentar as chamadas Bets no país.

Em entrevista à rádio CBN, Haddad afirmou ainda que, além do banimento de alguns sites de apostas, o governo também limitará as formas de pagamento permitidas para os sites que seguirem no ar, fará um acompanhamento individual sobre apostas e premiações e controlará a publicidade desses sites.

“Primeira providência, banir do espaço brasileiro as Bets não regulamentadas. Tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias, porque a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) vai bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites”, disse Haddad.

“Segundo lugar: banir determinadas formas de pagamento. Cartão do Bolsa Família, cartão de crédito, nada disso vai poder ser utilizado para pagamento de aposta. Terceiro lugar: nós vamos acompanhar CPF por CPF a evolução das apostas e dos prêmios… Quarto lugar: a questão da publicidade, que está completamente fora de controle.”

O ministro explicou que o acompanhamento individualizado por CPF permitirá a identificação de pessoas que tenham desenvolvido dependências das apostas — com a possibilidade de alerta a cônjuges e parentes –, assim como sinalizar indícios de lavagem de dinheiro por meio de sites de apostas.

Haddad reconheceu que o vício em apostas já é um problema de saúde pública no país e lamentou que os sites estejam operando desde 2018 no país sem regulamentação e sem que as empresas paguem impostos por operar no país.