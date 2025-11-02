O que se sabe sobre o ataque a faca em trem no Reino Unido

afp_tickers

4 minutos

Apenas um dos dois homens detidos após o ataque a faca que deixou pelo menos 10 feridos em um trem no leste da Inglaterra é considerado suspeito pela polícia, que neste domingo (2) afirmou que, por enquanto, não há indícios de que se trate de um ato “terrorista”.

Esses são os principais elementos conhecidos até o momento:

– Como ocorreu o ataque –

O ataque ocorreu em um trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25 GMT (15h25 de Brasília) de sábado, com destino à estação King’s Cross, em Londres. Tudo se deu em um intervalo de oito minutos.

A Polícia de Transportes britânica declarou que policiais locais “embarcaram no trem e prenderam duas pessoas”. Só uma delas, porém, é considerada suspeita, detalhou a polícia na noite deste domingo.

Entre as dez pessoas feridas no ataque, cinco receberam alta do hospital no domingo, mas o estado de uma delas continua crítico, informou a polícia. Trata-se de um funcionário da companhia ferroviária que “tentou deter o agressor”.

Segundo um passageiro citado pela Sky News, a polícia usou uma arma de choque na plataforma para imobilizar um homem armado com um facão.

O rei Charles III também disse estar “absolutamente horrorizado e comovido” com o ataque.

No dia anterior, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como “terrível” e “profundamente preocupante”.

– “Sangue por toda parte” –

Os relatos dos passageiros descrevem a violência do ataque.

Uma testemunha, citada por diversos veículos de comunicação, disse ter visto um homem correndo pelo vagão do trem, com o braço coberto de sangue, gritando: “Eles têm uma faca!”. Outra disse ter visto “sangue por toda parte”.

Olly Foster, citada pela BBC, relatou que a princípio pensou se tratar de uma brincadeira, por ser Halloween, quando ouviu os passageiros gritando: “Corram! Tem um cara esfaqueando todo mundo!”.

– Um suspeito –

O superintendente policial John Loveless afirmou neste domingo que “neste momento, nada indica que se trate de um incidente terrorista”.

O oficial especificou que o suspeito por “tentativa de homicídio” é um britânico de 32 anos, que embarcou no trem na estação de Peterborough, onde mora.

Um segundo homem, de 35 anos, que também foi detido no local, acabou sendo libertado, já que os investigadores concluíram que ele “não estava envolvido”.

O diretor-geral da companhia ferroviária London North Eastern Railway (LNER), David Horne, também disse estar “profundamente chocado” com a tragédia.

A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, confirmou que uma forte presença policial foi mobilizada em estações por todo o país para tranquilizar os viajantes. Essa mobilização permanecerá em vigor por vários dias, informou uma fonte do governo à agência de notícias PA.

“Hoje eu fiquei um pouco nervosa porque fizemos exatamente o mesmo trajeto onde ocorreu o incidente ontem à noite”, disse uma passageira à AFP na estação King’s Cross, em Londres.

– Aumento da violência com arma branca –

Os crimes com arma branca na Inglaterra e no País de Gales aumentaram constantemente desde 2011, de acordo com dados oficiais do governo.

Embora o Reino Unido tenha algumas das leis de controle de armas mais rigorosas do mundo, Starmer descreveu o aumento dos crimes com arma branca como uma “crise nacional”.

Desde que assumiu o poder, em julho de 2024, o governo trabalhista tem tentado conter o uso desse tipo de armas.

No verão de 2024, um jovem britânico matou três meninas com arma branca durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra. Outras dez pessoas, incluindo oito crianças, ficaram feridas.

Esta semana, um refugiado afegão de 22 anos foi acusado em relação com um ataque com faca que deixou uma pessoa morta e duas feridas na segunda-feira, perto da capital.

bur-mhc/thm/sag-jvb/mb/aa/ic/mvv