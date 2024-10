Os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos

Confira, a seguir, a lista dos laureados com o Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos, atribuído nesta segunda-feira (7) pela Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, em Estocolmo:

– 2024: Victor Ambros (Estados Unidos) e Gary Ruvkun (Estados Unidos) pela descoberta do microRNA, um novo tipo de molécula de RNA minúscula que desempenha um papel crucial na regulação da atividade dos genes.

– 2023: Katalin Karikó (Hungria) e Drew Weissman (Estados Unidos) pelo desenvolvimento da tecnologia de RNA mensageiro que abriu caminho para as vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna contra a covid-19.

– 2022: Svante Pääbo (Suécia) pelo sequenciamento do genoma dos neandertais e criação da paleogenômica.

– 2021: David Julius (Estados Unidos) e Ardem Patapoutian (Estados Unidos) pelas suas descobertas sobre como o sistema nervoso transmite a temperatura e o tato.

– 2020: Michael Houghton (Grã-Bretanha), Harvey J. Alter (Estados Unidos) e Charles M. Rice (Estados Unidos) pelo seu papel na descoberta do vírus responsável pela hepatite C.

– 2019: William Kaelin (Estados Unidos), Gregg Semenza (Estados Unidos) e Peter Ratcliffe (Grã-Bretanha) pelos trabalhos na adaptação das células aos variáveis níveis de oxigênio do corpo, abrindo perspectivas no tratamento do câncer e da anemia.

– 2018: James P. Allison (Estados Unidos) e Tasuku Honjo (Japão) pelas suas pesquisas sobre imunoterapia, que se revelaram muito eficazes no tratamento de vários tipos de câncer virulento.

– 2017: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young (Estados Unidos), que desmantelaram mecanismos complexos do relógio biológico.

– 2016: Yoshinori Ohsumi (Japão) por seus trabalhos sobre autofagia, um processo pelo qual as nossas células digerem os seus próprios resíduos e que, se funcionar mal, desencadeia a doença de Parkinson ou a diabetes.

– 2015: William Campbell (Irlanda/Estados Unidos), Satoshi Omura (Japão) e Tu Youyou (China) pelas suas descobertas de tratamentos contra infecções parasitárias e a malária.

