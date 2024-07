Padre DJ português toca músicas positivas para levar esperança

Por Catarina Demony e Miguel Pereira e Pedro Nunes

LAUNDOS, Portugal (Reuters) – O padre português Guilherme Peixoto ficou famoso por tocar música eletrônica próximo da sua igreja em um pequeno vilarejo português. Conhecido agora no mundo todo e tocando nas melhores discotecas, a sua meta — espalhar a mensagem da esperança pela música — continua a mesma.

Na noite de sexta, centenas de pessoas, jovens e velhos, se dirigiram para o vilarejo de Laundos para aproveitar a pista de dança que Peixoto, aos 49 anos e usando uma camiseta preta com o colarinho de clérigo, pilotava da cabine de DJ.

Uma das primeiras canções na sua lista de música incluía pedaços do histórico discurso de Martin Luther King Junior “Eu tenho um sonho”. Ele também combinou músicas religiosas com techno.

“Tornar a noite um espaço seguro é sempre um grande desafio e começa com a música que você toca, com a energia que você transmite, a mensagem que compartilha”, disse Peixoto enquanto as pessoas se dirigiam ao festival chamado “Ar de Rock”.

Muitos foram até ele para bater papo e pedir uma foto.

Os seus festivais de música acontecem durante o verão, mas Peixoto, que conta com mais de 900 mil seguidores no Instagram, toca também em outros lugares. Ele tocou em Hi Ibiza, um dos mais famosos clubs do mundo, na quinta e tem apresentações agendadas na Itália, Espanha e Suíça.

No ano passado, Peixoto foi convidado a tocar durante a visita do papa Francisco a Portugal durante o Dia Mundial da Juventude. A música é tão importante para ele que, em 2019, durante uma viagem ao Vaticano, ele pediu para o papa abençoar os seus fones de ouvido.

“A música nos une,” ele disse.

A paixão de Peixoto começou cedo e cresceu enquanto ele estava no seminário. Foi durante uma viagem para o Afeganistão como capelão militar, na qual ele organizava os eventos sociais para os soldados, que ele começou a atuar com DJ.

Quando voltou para a casa, ele se matriculou em um curso para discotecagem e toca desde então.

“Ser um padre significa estar entre as pessoas e ajudá-las a entender que os seus valores não se perdem se elas saíram de noite (para se divertir)”, disse.

Na manhã seguinte depois da festa em Laundos, que foi até de madrugada, Peixoto teve que celebrar um casamento, trocando a sua camiseta por uma indumentária branca longa e os seus fones de ouvido pela Bíblia.

“Não posso levar essa literatura para a pista de dança, mas tenho os mesmos princípios: falar de Cristo, de tolerância, de fé e de amor”, disse.