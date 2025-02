Partido de premiê lidera eleições legislativas no Kosovo, segundo pesquisas

O partido do primeiro-ministro Albin Kurti obteve pouco mais de 40% dos votos, de acordo com as primeiras projeções das eleições legislativas de Kosovo, vários pontos abaixo da maioria absoluta esperada.

De acordo com as estimativas da imprensa local, seu partido Vetevendosje (VV, “autodeterminação”, social-democrata) obteve 42,3% dos votos, seguido pelo Partido Democrático de Kosovo (PDK), com 21,3%.

As seções eleitorais fecharam às 19h (15h em Brasília)

“Agradeço a todos os cidadãos de Kosovo que votaram até agora”, disse Kurti quando se dirigia para votar.

Nessas eleições, o primeiro-ministro buscava erradicar a influência da Sérvia, contra uma oposição que promete fortalecer a economia.

Kurti e seu partido fizeram campanha para desmantelar o que restou das instituições sérvias no Kosovo.

A hostilidade entre Kosovo e Sérvia persiste desde a guerra dos anos 1990. Belgrado se recusa a reconhecer a declaração de independência do Kosovo.

Desde que chegou ao poder em 2021, Kurti tem procurado implementar uma política de resistência à Sérvia.

Suas iniciativas foram bem recebidas por grande parte da maioria albanesa de Kosovo.

O Kosovo tem uma população de 1,6 milhão de habitantes e outros 800.000 no exterior, principalmente na Alemanha e na Suíça.

Após o fim da guerra, os remanescentes das instituições do governo sérvio continuaram a prestar serviços – de saúde a educação – para a população sérvia dentro do Kosovo.

Mas Kurti tentou acabar com isso no ano passado.

Muitos dos rivais de Kurti, espalhados por cerca de 20 partidos de oposição, concentraram sua campanha na incerteza econômica em Kosovo, um dos países mais pobres da Europa e do qual grande parte da população emigrou desde 2011.

