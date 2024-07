Passageiros de voo desviado para o Brasil por fortes turbulências chegam ao Uruguai

A maioria dos passageiros do voo da Air Europa que precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte, após sofrer fortes turbulências, chegou nesta terça-feira (2) a Montevidéu, enquanto seis continuam hospitalizados, informou a companhia aérea.

A Air Europa informou que chegou à capital uruguaia nesta manhã o avião enviado pela empresa para transportar os passageiros do voo UX45, desviado na madrugada de segunda-feira para o aeroporto internacional de Natal após “um episódio severo de turbulências” quando fazia a rota Madri-Montevidéu.

Dos passageiros afetados, 303 viajaram para Montevidéu, enquanto um já retornou para a Espanha e seis permanecem internados em hospitais de Natal junto com alguns acompanhantes, segundo o comunicado.

A Air Europa informou que os feridos, a maioria por pancadas e contusões, foram atendidos em Natal e os demais foram transferidos na tarde de segunda-feira de ônibus para a cidade do Recife, 290 km ao sul, de onde voaram no início da madrugada para Montevidéu em “um novo avião procedente de Madri enviado expressamente para esta viagem”.

As autoridades brasileiras informaram na segunda-feira que entre os feridos há cidadãos de Espanha, Argentina, Uruguai, Israel, Bolívia e Alemanha.

O avião afetado pelas fortes turbulências foi um Boeing 787-9 Dreamliner da Air Europa com 325 passageiros a bordo.

