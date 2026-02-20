The Swiss voice in the world since 1935
PL pede investigação sobre financiamento da homenagem a Lula no Carnaval do Rio

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investigue o financiamento do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o Carnaval do Rio, a poucos meses das eleições de outubro.

Em um documento obtido pela AFP nesta sexta-feira (20) e endereçado ao TSE, o PL condenou o “desfile comício” organizado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, considerando-o um ato de campanha eleitoral. 

A campanha eleitoral começa oficialmente em agosto. 

O desfile aconteceu na noite de domingo. Lula, que busca a reeleição, assistiu de um camarote no Sambódromo do Rio de Janeiro. 

Segundo o Partido Liberal, o desfile, que pretendia retratar a vida do presidente de 80 anos, “converteu-se abertamente em ato político-eleitoral explícito e, em alguns momentos, grosseiro e vulgar”. 

Durante o desfile, Bolsonaro, preso por por tentativa de golpe de Estado, foi retratado como um palhaço na prisão. 

O ex-presidente lançou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), à corrida presidencial.

“Exaltação do governo, ataque a adversários (…). Tudo isso em ano eleitoral e transmitido para milhões de brasileiros. É verdadeiramente inédito”, questionou o Partido Liberal.

O partido exige investigação sobre supostas irregularidades no financiamento do desfile e apuração da possível interferência de assessores da Presidência na “captação de recursos” e na “curadoria artística”. 

Solicita também um inventário dos recursos públicos destinados à escola de samba, assim como das doações de pessoas físicas e jurídicas, denunciando “opacidade de uma engenharia financeira que movimentou milhões de reais”.

Antes do desfile, o TSE havia rejeitado pedidos de anulação apresentados por outros dois partidos de oposição. Os ministros advertiram, porém, que poderiam revisar eventuais irregularidades posteriormente. 

Na quarta-feira, quando foram divulgados os resultados do Grupo Especial do Carnaval do Rio, a Acadêmicos de Niterói recebeu a menor nota dos jurados e foi rebaixada para a Série Ouro, a segunda divisão do carnaval carioca.

