O novo prefeito de Nova York, a paralisação do governo e a Grokipedia

O cartaz indica uma seção eleitoral em Cherry Hill, Nova Jersey, na semana passada. Keystone/Swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Toda semana, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três notícias importantes nos EUA – nas áreas da política, finanças e ciência.

Os leitores suíços acordaram no início da semana com a notícia de que um autodenominado “socialista democrático” havia sido eleito prefeito de Nova York. Como eles reagiram – e o que a vitória de Zohran Mamdani pode significar para a política dos EUA como um todo?

Também analisamos nesta semana as “consequências devastadoras” da mais longa paralisação do governo dos EUA e o que a Grokipedia – a enciclopédia on-line baseada em inteligência artificial de Elon Musk – acertou e errou sobre o presidente da Confederação Suíça.

Zohran Mamdani quer um congelamento dos aluguéis e um salário mínimo de US$ 30 em Nova York. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York. A mídia suíça tem analisado o quão radicais suas políticas realmente são e o que o Partido Democrata pode aprender com ele.

“Os nova-iorquinos escolheram um homem que personifica exatamente o oposto do presidente americano. Um desafio para os EUA do octogenário, que poderia inspirar outros combatentes da resistência em diferentes lugares”, escreveu o jornal francófono Le Temps na manhã de quarta-feira, poucas horas depois de Zohran Mamdani vencer a corrida para prefeito da cidade de Nova York. O jornal estava tão empolgado que errou a idade de Trump (aos 79 anos, ele ainda não é um octogenário).

O jornal destacou que o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos EUA demonstrou que a democracia, “sob ataque dos métodos republicanos, está viva e bem. Zohran Mamdani reuniu os desapontados e os preocupados. Ele os inspirou. Ele até fez as pessoas sonharem. Algo de que os nova-iorquinos obviamente precisavam”.

Muito se falou sobre o fato de Mamdani se descrever como um socialista democrático – Trump o chamou de comunista. “Algumas das ideias do homem de 34 anos baseiam-se em receitas social-democratas clássicas e dificilmente chamariam a atenção na Europa. Entretanto, outras propostas são de fato radicais”, escreveu o jornal zuriquense NZZ.

Os planos de Mamdani para o congelamento de aluguéis e um salário mínimo de 30 dólares em Nova York foram os que mais geraram manchetes. “Esse salário viraria de cabeça para baixo os setores de baixos salários, como os de alimentação e transporte. Os restaurantes provavelmente teriam de demitir funcionários e aumentar os preços”, analisou o NZZ, observando que o salário mínimo nos EUA é atualmente de US$ 7,25 e, em Nova York, de US$ 16,50.

Mamdani também quer oferecer creches gratuitas para todas as crianças até os cinco anos de idade – “disponível em muitos países europeus”, destacou o NZZ -, além de transporte urbano gratuito e mercearias comunitárias. “A grande questão é: de onde viria esse dinheiro?”

Há alguma lição que o Partido Democrata possa tirar do resultado da noite de ontem (os democratas também venceram as eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia)? “Nova York não é os Estados Unidos, e Zohran Mamdani não é um bom modelo para os democratas como um todo – embora, em alguns aspectos, ele seja”, escreveu o jornal Tages-Anzeiger. “Embora um candidato com o perfil de Mamdani não tenha nenhuma chance de ser eleito presidente, […] os democratas poderiam aprender com ele se estiverem procurando uma resposta para Donald Trump. Mamdani disse recentemente que a resposta a Trump é criar uma alternativa – uma alternativa que incorpore o que os nova-iorquinos desejam desesperadamente ver em sua cidade: ‘uma cidade que acredita na dignidade de todos que chamam este lugar de lar’.”

“No entanto, até mesmo os democratas permanecem inquietos, já que os membros moderados temem uma guinada à esquerda, o que poderia, em última análise, favorecer os republicanos de Trump”, afirmou o canal público SRF. “Os fãs de Zohran Mamdani não se importam: para eles, ele é o novo rosto dos democratas – alguém que também poderia enfrentar o homem da Casa Branca.”

Eleições ao vivo Link externo – RTS (francês)

Zohran Mamdani, o primeiro sinal de resistência a Donald Trump Link externo – Le Temps (francês)

Quão radicais são de fato as propostas de Zohran Mamdani? Link externo – NZZ (alemão, acesso pago)

O que os democratas podem aprender com o novo prefeito de Nova York Link externo – Tages-Anzeiger (alemão, acesso pago)

Uma mensagem do Centro Nacional de Direito da Mulher é projetada no prédio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Washington, DC, na segunda-feira. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Cada vez mais pessoas sentem as consequências da mais longa paralisação do governo dos EUA, com filas se formando em bancos de alimentos. A rádio SRF analisa as “consequências devastadoras” da disputa orçamentária.

Em um bairro no sudeste de Washington D.C., alimentos estão sendo distribuídos em um depósito: itens básicos, como farinha e açúcar, enlatados, mas também vegetais frescos, ovos e leite. O serviço não é apenas para os necessitados, mas agora também para funcionários do governo.

“Nem todo mundo que trabalha para o governo é rico”, diz Tracy, que acaba de trazer um carrinho cheio de alimentos para distribuir. “Além disso, o custo de vida aqui em Washington é incrivelmente alto. É por isso que muitas pessoas sentem a perda de salários rapidamente.”

Funcionários públicos que normalmente não dependem de comida gratuita agora estão fazendo fila, informou a SRF na segunda-feira. Muitos estão envergonhados e não querem falar sobre isso.

Para outros, fazer fila por comida não é novidade. Mas a situação piorou também para eles, já que deixaram de receber um subsídio alimentar – em média, pouco menos de 200 dólares por mês – do governo. “Por que as pessoas mais pobres de todas têm que sofrer?”, pergunta Sheila, mãe solteira.

A raiva contra os políticos está crescendo. O Congresso está cada vez mais polarizado: os democratas exigem que os subsídios para o programa nacional de seguro de saúde sejam estendidos, mas os republicanos e a Casa Branca rejeitam a proposta. Como a maioria republicana é pequena, eles também precisam dos votos democratas para aprovar o orçamento no Senado. Ambos os partidos tentam culpar um ao outro pela paralisação.

Em pesquisas representativas, uma parcela maior de entrevistados culpa os republicanos pela situação atual, informou a SRF. “No entanto, é surpreendente que a maioria dos entrevistados não culpe um dos dois partidos, mas os membros do Congresso como um todo.”

Sheila está entre eles. “Eles são milionários”, disse ela à SRF. “Se eu fosse ao Capitólio, eles nem saberiam me dizer quanto custa o leite ou os ovos.” Ainda assim, ela afirma que não quer se deixar abater por eles – já aprendeu a fazer pão de milho sem leite.

Não há mais dinheiro para ajuda alimentar: a paralisação nos EUA atinge os mais pobres Link externo – NZZ (alemão, acesso pago)

Quem foi o primeiro presidente da Suíça: Karin Keller-Sutter ou Guy Parmelin? Não pergunte à Grokipedia. Keystone / Alessandro Della Valle

Na semana passada, o bilionário Elon Musk lançou a Grokipedia, uma enciclopédia on-line baseada em inteligência artificial, que ele espera posicionar como rival da Wikipédia. A plataforma levanta questões sobre o futuro do conhecimento on-line, observa o jornal Blick, que examinou o site.

O jornal zuriquense analisou a entrada da Grokipedia sobre Karin Keller-Sutter, que ocupa a presidência rotativa da Suíça este ano. Embora o conteúdo estivesse “em grande parte correto”, foram encontrados vários erros: a Grokipedia afirmou que Keller-Sutter sucedeu Guy Parmelin como presidente (é o contrário); também disse que ela substituiu Thomas Hefti no Senado – na verdade, ela substituiu Eugen David, e Hefti é de outro cantão. Além disso, há uma descrição incorreta sobre o freio da dívida suíça.

“Nada grave no geral, mas ainda assim impreciso”, concluiu o Blick, acrescentando que não foi possível encontrar um botão de edição. “É claro que nem todos os verbetes da Wikipédia são irrepreensíveis e, às vezes, são sequestrados por grupos políticos rivais. No entanto, a Wikipédia é hoje o alicerce do conhecimento em que a internet se baseia. E, ironicamente, a Grokipedia também é”. O jornalista observou que a Grokipedia simplesmente copiou muitos verbetes da Wikipédia. “Não seria melhor se Musk usasse seus recursos financeiros para ajudar a melhorar a Wikipédia, em vez de tentar destruí-la?”, escreveu o Blick.

Qual é exatamente o problema de Musk com a Wikipédia? Em um podcast, o canal RTS fez essa pergunta e questionou se a IA realmente poderia produzir um conhecimento mais neutro e confiável do que os milhões de colaboradores da Wikipédia.

Reportagem sobre o lançamento da Grokipedia Link externo – RTS (francês)

Por que Elon Musk está atacando a Wikipédia? Link externo – RTS podcast (francês)

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Mostrar mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba todas as sextas-feiras notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. ler mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

