Protestos anti-Trump, processos judiciais contra tarifas e cortes na ciência

Participantes de um protesto “No Kings” (Sem Reis) em Portland, Oregon, no sábado. Keystone-SDA

Bem-vindo à nossa análise de imprensa sobre eventos ocorridos nos Estados Unidos ou assuntos relacionados aos EUA. Toda semana, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três temas importantes nas áreas de política, finanças e ciência.

10 minutos

Foi impressionante ver, no fim de semana, milhões de pessoas em todos os Estados Unidos protestando – pacificamente e, muitas vezes, com humor – contra o seu presidente. Será que o sentimento anti-Trump demonstrado nos protestos “No Kings” se traduzirá em sucesso eleitoral para os democratas? Saberemos em 4 de novembro, quando alguns estados realizarão eleições para governador e legislaturas estaduais.

Também nesta semana, abordamos um empresário de Illinois que levou o governo à Suprema Corte por causa das tarifas e como a Europa deve responder à decisão dos EUA de cortar o financiamento de projetos internacionais de pesquisa científica.

Multidões se reúnem para ouvir o senador Bernie Sanders durante o protesto do ‘No Kings’, sábado, 18 de outubro de 2025, em Washington. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Milhões de americanos saíram às ruas no sábado para manifestar sua oposição ao presidente Donald Trump em um dia de mobilização nacional.

Em resposta ao grito de guerra “No Kings” (Não aos reis), cerca de sete milhões de pessoas marcharam para denunciar a “tomada autoritária do poder” pelo presidente republicano, segundo os organizadores, e conforme noticiado pela televisão pública suíça RTS. Mais de 2.700 manifestações foram planejadas ao longo do dia, nas principais cidades e vilas rurais, incluindo perto da residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, onde ele passava o fim de semana.

O jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) informou que, na cidade de Nova York, mais de 100 mil pessoas se reuniram em vários locais. Milhares de oponentes de Trump também foram às ruas em Washington, Los Angeles, Pittsburgh, Boston, Chicago e Seattle. Em muitos lugares, os manifestantes se fantasiaram, cantaram músicas juntos ou carregaram faixas e cartazes coloridos para enfatizar a natureza pacífica dos protestos.

Os opositores acusam Trump de deliberadamente alimentar a escalada e querer normalizar o uso das forças armadas contra dissidentes, explicou a televisão pública suíça SRF. Várias cidades e estados governados democraticamente estão entrando com ações judiciais contra o envio da Guarda Nacional para suas comunidades, informou a emissora.

“O presidente dos EUA está jogando a separação de poderes pela janela, transformando o país em uma economia de cassino e desmantelando um sistema de saúde já frágil”, escreveu o Le Temps, de Genebra, em um editorial na terça-feira.

“Muito alarmista? A descida gradual dos Estados Unidos para o autoritarismo trumpista é um perigo real. Sem uma resposta forte e sustentada, a democracia americana como a conhecemos pode não sobreviver. Os sete milhões de manifestantes no fim de semana são uma resposta inicial, mas ainda é amplamente insuficiente.”

Cobertura dos protestos ‘No Kings’ – SRF Link externo e RTS Link externo (em alemão e francês)

Trump classificou os querelantes como “inimigos do Estado” e anunciou sua intenção de comparecer ao tribunal na Suprema Corte. Keystone-SDA

As tarifas da administração Trump estão pressionando não apenas as empresas suíças: muitas empresas nos EUA também estão sentindo os efeitos. Mas um empresário ousou levar o governo até a Suprema Corte.

As tarifas da administração Trump estão pressionando não apenas as empresas suíças: muitas empresas nos EUA também estão sentindo os efeitos. Mas um empresário ousou levar o governo até a Suprema Corte.

Rick Woldenberg, 65, administra uma “empresa familiar clássica”, como informou a televisão pública suíça SRF na quarta-feira. Seus pais fundaram a empresa, ele a administra há quase 30 anos, e sua esposa e três filhos adultos também trabalham nela. Suas duas empresas, Learning Resources e hand2mind, fabricam e vendem brinquedos educativos e criaram 500 empregos.

Mas, se nada mudar, isso poderá acabar em breve. “As tarifas impostas por Donald Trump estão ameaçando nossa existência”, disse Woldenberg à SRF em seu armazém em Illinois. “É como se estivéssemos simplesmente queimando grande parte de nossa renda.”

Nos anos 80 e 90, quando os pais de Woldenberg expandiram a empresa, eles começaram a produzir seus produtos na China. Isso se mostrou bem-sucedido por muito tempo. Mas então a política tarifária do governo Trump mudou tudo. Às vezes, as tarifas dos EUA sobre as importações chinesas chegaram a 145%. Em maio, os dois governos concordaram com uma redução de 90 dias para 30%. O que acontecerá a seguir ainda não está claro. Em 10 de outubro, Trump anunciou que aumentaria as tarifas sobre a China em 100% a partir de 1º de novembro.

Transferir a produção para os EUA não é uma opção, diz ele. “O que vendemos também não era produzido aqui antes. Não há ninguém que seria capaz de fazer isso.” Mas ele se recusa a desistir. “Se eu não salvar nossa empresa, ninguém mais o fará.” É por isso que ele é um dos poucos que ousou entrar com uma ação judicial contra o governo. No final de abril, ele entrou com uma ação em Washington, DC – e obteve seu primeiro sucesso.

Em maio, o juiz do tribunal distrital decidiu que o presidente dos EUA havia excedido sua autoridade ao agir sozinho: a Constituição exige a aprovação do Congresso para regulamentações alfandegárias tão drásticas.

O caso de Woldenberg foi combinado com uma série de ações judiciais semelhantes. A Suprema Corte decidirá sobre o caso em seguida, com a audiência marcada para 5 de novembro. Se chegar à mesma conclusão que o tribunal distrital, isso poderá ter consequências globais – e, potencialmente, também aliviar a pressão sobre as empresas suíças.

Trump rotulou os querelantes de “inimigos do Estado” e anunciou sua intenção de comparecer ao tribunal. “Este processo não tem motivação política”, diz Woldenberg. “Mas temos que nos defender contra o que está acontecendo aqui nos EUA neste momento.”

Como um fabricante de brinquedos conseguiu fazer Trump se ajoelhar Link externo – SRF (em alemão)

Os EUA estão cortando o financiamento para estudos internacionais, enquanto bancos de dados científicos e biobancos temem perder em breve seu principal patrocinador. Keystone-SDA

Estudos, registros, bancos de dados – os Estados Unidos contribuíram muito para o mundo da ciência, mas não veem mais por que devem arcar com os custos de pesquisas que beneficiam a todos. A Europa precisa assumir essa responsabilidade, argumenta o jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

“Desde que Donald Trump e os republicanos assumiram o governo dos EUA há quase dez meses, ficou claro na ciência que não se pode mais contar com o irmão mais velho”, escreveu o NZZ em um editorial na quarta-feira. Os EUA estão cortando o financiamento para estudos internacionais, enquanto bancos de dados científicos e biobancos temem perder em breve seu principal patrocinador.

“De repente, fica claro o quanto os americanos estão pagando pela pesquisa – e como a ciência europeia se tornou confortável em sua esteira. Isso significa que os europeus também devem aprender a se sustentar por conta própria na pesquisa médica, assumir mais responsabilidades – e redefinir sua relação com os EUA.”

O NZZ explicou como, em 2023, os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA gastaram US$ 34,6 bilhões (CHF 27,5 bilhões) em pesquisa na área da saúde, por exemplo, em uma vacina contra o HIV, câncer ou Covid longa. O valor da Comissão Europeia foi de US$ 1,1 bilhão.

“Certamente é uma reação errada ficar ofendido se os EUA agora querem tirar o dinheiro do bolso”, escreveu o NZZ. “Certamente há motivos para criticar a nova política de pesquisa do país, mas o fato de os Estados Unidos não quererem mais pagar por tudo em outros países dificilmente pode ser usado contra eles.”

Isso é mais um motivo para nos fazermos perguntas críticas, afirmou o jornal. “Por que, por exemplo, a Europa tem sido tão relutante em financiar importantes empreendimentos científicos conjuntos?” Agora seria o momento, concluiu o NZZ, de abordar os americanos e oferecer-lhes uma participação nos custos do arquivo médico PubMed e de outras bases de dados. “Isso seria justo e acalmaria os ânimos.”

A postura anticientífica de Trump tem consequências iniciais para a Suíçad Link externo – Tages-Anzeiger, março de 2025 (em alemão)

A próxima edição da newsletter “Notícias dos EUA na imprensa suíça” será publicada na quarta-feira, 29 de outubro. Até a próxima semana!

Comentários ou crítica? Nos escreva: english@swissinfo.ch

Adaptação: Eduardo Simantob, com ajuda do Deepl

Mostrar mais

Mostrar mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba todas as sextas-feiras notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. ler mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Stay informed with our weekly newsletter!

Are you looking for a simple way to stay updated on US-related news from a Swiss perspective?

Subscribe to our free weekly newsletter and receive concise summaries of the most important political, financial, and scientific stories in the United States, as reported by Switzerland’s leading media outlets – delivered straight to your inbox.

👉Sign up by entering your email address in the form below!

Conteúdo externo Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. *When you register, you will receive a welcome series and up to six updates per year. I consent to my data being used for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe

Mais lidos Os mais discutidos