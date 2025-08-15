Tarifaço expõem vulnerabilidade da econômica suíça

Keystone / Alessandro Della Valle

Não é comum ver a Suíça no centro de uma disputa comercial global, muito menos sendo alvo de medidas punitivas de um grande parceiro. Mas, neste mês, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 39% sobre a maior parte dos produtos suíços.

11 minutos

Mercedes Ruehl, Financial Times Outras línguas: 2 English en Trump’s tariffs expose weakness of Switzerland’s economic independence original ler mais Trump’s tariffs expose weakness of Switzerland’s economic independence

Русский ru Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии ler mais Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

A taxa é mais que o dobro da aplicada pelo governo Trump à União Europeia e bem mais alta que as impostas ao Reino Unido e ao Canadá. Na verdade, trata-se da tarifa mais elevada imposta a qualquer país desenvolvido.

Agora, acusações e debates tomam conta da Suíça enquanto o governo planeja seus próximos passos. Berna se comprometeu a manter as negociações com Washington.

Conteúdo externo

Com uma população de nove milhões de habitantes e uma economia dependente de exportações, esse pequeno país europeu raramente aparece tanto nas manchetes internacionais – especialmente no que diz respeito a questões comerciais.

Não foi a medida do governo americano que surpreendeu a Suíça. Poucos parceiros estrangeiros escaparam das tarifas que sustentam a agenda econômica do presidente Donald Trump. Tendo um superávit comercial de CHF 48,5 bilhões (US$ 60 bilhões) com os EUA em 2024 e importando poucos produtos americanos, a Suíça já era, há muito tempo, um alvo em potencial.

Mas poucos em Berna esperavam tamanha severidade: uma tarifa de 39% sobre quase todos os grupos de produtos, com apenas uma faixa restrita de isenções. Graças a essas exceções – sobretudo para ouro e produtos farmacêuticos –, a Suíça enfrenta uma tarifa média efetiva ligeiramente acima de 12%. Ainda assim, exportações importantes como relógios, máquinas, ferramentas industriais e chocolate foram afetadas imediatamente.

Nem mesmo as exceções são totalmente claras. O ouro deveria estar entre as exportações majoritariamente isentas. Mas, no início do mês, o Financial Times revelou que os EUA passaram a aplicar tarifas sobre a importação de barras de ouro de um quilo. A ação representa mais um golpe contra a Suíça, que é o maior centro de refino do mundo.

O que torna essas medidas particularmente marcantes é que a Suíça parece estar sozinha. A União Europeia negociou uma tarifa média de 15%. O Reino Unido garantiu 10%. Até Taiwan, altamente dependente do comércio com os EUA e diplomaticamente frágil, conseguiu limitar a taxa a 20%, com isenções a serem aplicadas gradualmente.

Então, por que a Suíça foi escolhida como alvo?

Uma vulnerabilidade estrutural

De fato, a Suíça registrou um grande superávit comercial com os Estados Unidos no ano passado. Mas o país já havia abolido praticamente todas as tarifas industriais em janeiro de 2024. A maior parte de seu superávit comercial recente vinha do ouro e de produtos farmacêuticos – e o desequilíbrio foi fortemente distorcido pela acumulação de estoque no início deste ano. Além disso, dados americanos mostram que o saldo bilateral chegou a se inverter temporariamente, gerando superávit para os EUA em abril e maio, à medida que empresas reduziram seus estoques de emergência.

A resposta, sugerem alguns em Berna, não é o que a Suíça fez, mas o que ela não pode fazer.

Em primeiro lugar, a Suíça negocia a partir de uma posição de realismo e restrição institucional. O governo suíço normalmente faz propostas que pode cumprir – frequentemente condicionadas ao que é politicamente e constitucionalmente viável. Isso contrasta com as promessas políticas mais ambiciosas feitas por atores maiores, como o compromisso da União Europeia de destinar US$ 750 bilhões para produtos energéticos americanos.

“A Suíça tem a reputação de cumprir seus compromissos. Mas isso pode ser uma fraqueza em um mundo que valoriza drama e ambição”, afirma Hans-Peter Portmann, executivo bancário suíço e membro no Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) do país. “Isso é um problema quando se está enfrentando Trump”.

A diplomacia suíça também é limitada por características estruturais: um Conselho Federal composto por sete membros, com presidência rotativa, mecanismos de democracia direta que podem forçar referendos sobre questões centrais, e uma tradição de neutralidade que limita a influência geopolítica.

“A presidente suíça não pode oferecer unilateralmente US$ 30 bilhões em investimentos ou acesso ao mercado agrícola sem correr o risco de enfrentar uma reação política interna ou um referendo”, acrescenta. “E o governo não pode prometer ações do setor privado da mesma forma que outros países podem”.

Ao contrário da UE ou do Japão, a Suíça não tem um mercado suficientemente grande para retaliar de forma significativa. Ela não pode usar a cooperação em defesa ou integração no mercado energético como moedas de troca nas negociações. E sua relutância – ou incapacidade – em flexibilizar seu modelo deixou o país sem uma saída clara para o impasse atual.

Tudo isso tornou a Suíça um alvo fácil. Como afirmou recentemente Sam Lowe, colunista do Financial Times: “A Suíça […] não fez nada de errado. [Agora serve] como um exemplo de alerta para todos os demais que ainda negociam com os EUA”.

Pouca margem de manobra

Como fica a situação do país agora?

As opções internas são limitadas e politicamente delicadas. A Suíça poderia propor investimentos diretos em regiões industriais dos EUA em troca da redução da tarifa. Mas não existe um mecanismo para o governo comprometer capital privado em nome das empresas.

Foi sugerido aumentar a compra de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA. Mas a Suíça carece de infraestrutura de importação e consome quantidades mínimas de gás. Qualquer acordo nesse sentido seria majoritariamente simbólico.

As aquisições de equipamentos de defesa são um recurso mais plausível. O país já compra caças F-35 dos EUA. A expansão – ou o cancelamento – dessas compras poderia fazer parte de negociações futuras. A rescisão do acordo de mais de US$ 9 bilhões já foi proposta por políticos suíços frustrados. O acesso ao mercado agrícola é outra opção, mas quase certamente provocaria um referendo e enfrentaria forte oposição dos agricultores.

O ouro apresenta mais uma possibilidade negociação. A Suíça processa cerca de dois terços do fornecimento refinado desse metal precioso. Alguns parlamentares propuseram usar esse status para introduzir tarifas preferenciais com base em padrões ambientais ou de origem – ou até mesmo impor novas taxas a refinarias estrangeiras que operam no país. Mas o banco central suíço alerta que os dados sobre o comércio de ouro, por serem em grande parte financeiros, distorcem os verdadeiros saldos comerciais. Qualquer medida nesse sentido seria tecnicamente complexa e politicamente delicada.

Mais uma ideia pouco convencional: usar a FIFA. O parlamentar Roland Rino Büchel, do Partido Popular Suíço (UDC/SVP), propôs recorrer a Gianni Infantino, presidente da FIFA nascido na Suíça e antigo aliado de Trump, como uma ponte diplomática. Infantino participou da posse do presidente dos EUA e apareceu ao seu lado na final do Mundial de Clubes no mês passado. Alguns até sugeriram transferir a sede da FIFA de Zurique para Miami como parte de uma oferta de soft power.

Empresas suíças, como Roche e Partners Group, também estão fazendo lobby em Washington. Ainda não se sabe se esses canais privados terão sucesso onde as negociações governamentais estagnaram.

O que vem pela frente?

O impasse provocou um debate mais amplo – e excepcionalmente público – sobre os limites da orgulhosa independência econômica da Suíça. Há muito tempo celebrado por permanecer fora da UE e manter controle soberano sobre regulamentação, agricultura, imigração e política externa, o país agora parece ter ficado exposto em meio a um bilateralismo agressivo.

Sem união aduaneira, sem acordo de livre comércio com os EUA e com apoio limitado a nível de bloco, a Suíça está tendo que enfrentar sozinha essa tempestade tarifária. Algumas autoridades e grupos de interesse questionam se um alinhamento mais estreito com a UE poderia oferecer uma maior proteção no futuro.

No final das contas, o país enfrenta uma escolha difícil: oferecer concessões politicamente delicadas, buscar um compromisso simbólico, absorver as tarifas e se adaptar – ou, possivelmente, esperar que Trump deixe o cargo. Mas a questão mais profunda talvez seja esta: a tão valorizada independência do país – sua soberania regulatória, neutralidade e disciplina política – tornou-se uma desvantagem na economia geopolítica atual?

Copyright The Financial Times Limited 2025

Adaptação: Clarice Dominguez

