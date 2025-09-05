The Swiss voice in the world since 1935

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

Moderador:

Como correspondente no Palácio Federal para a SWI swissinfo.ch, escrevo sobre política para os suíços do estrangeiro. Depois de estudar comunicação social na Universidade de Neuchâtel, minha carreira inicialmente me levou a várias mídias regionais, trabalhando nas redações do Journal du Jura, Canal 3 e Radio Jura Bernois. Desde 2015, trabalho na SWI swissinfo.ch, onde continuo a exercer minha profissão com paixão.

Que vantagens ou receios você vê nessa ferramenta digital? Enquanto os cidadãos suíços se preparam para votar uma lei sobre identidade digital (e-ID) em 28 de setembro, queremos saber sobre sua experiência com sistemas de identificação digital.

O seu país de residência já introduziu essa ferramenta de identificação digital? Ela facilita sua vida? Você tem preocupações com a segurança ou privacidade dos dados? Na sua opinião, a Suíça deveria seguir o mesmo modelo?

Política suíça

População suíça vai decidir – de novo – sobre identidade digital

Este conteúdo foi publicado em Um passo importante para uma sociedade digital ou uma ameaça à proteção de dados? Em 28 de setembro, os suíços votarão novamente sobre um novo programa de identificação eletrônica.

ler mais População suíça vai decidir – de novo – sobre identidade digital

Participe da discussão

As contribuições devem respeitar as nossas regras. Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir outros temas para debates, nos escreva!
Dario Oliana
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

A identificação eletrónica é uma coisa muito boa se for utilizada democraticamente.

Dario Oliana
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

O,K,

Antonella
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

Vivo em Itália. Temos o registo de saúde eletrónico e é muito cómodo.__O bilhete de identidade é físico.__Pessoalmente, não gostaria que fosse digital.__Em primeiro lugar, sou deficiente e tenho os meus próprios problemas em manusear o telemóvel.__Em segundo lugar, não tenho total confiança na segurança que estas inovações dão a algo tão pessoal.__Já votei NÃO.

Rafiq Tschannen
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

A minha última autorização de residência na Indonésia é igual a um cartão de identificação elétrico. Já não preciso de me deslocar aos serviços de imigração. A autorização de residência eletrónica é suficiente.

Jean rime
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Não vale a pena preocuparmo-nos demasiado com a segurança do sistema - todas as semanas as grandes empresas são pirateadas - o seu nome próprio, a sua data de nascimento, o seu endereço postal, o seu número de telefone e, provavelmente, os seus cartões bancários já andam na Internet__E para terminar, vamos rir-nos - faço uma pesquisa no Google por conselheiro federal e a minha caixa de correio é inundada com anúncios sobre como se tornar presidente da confederação em 7 dias.

Rafiq Tschannen
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Jean rime

Exatamente. A minha mulher, na Indonésia, acabou de receber um telefonema de falsos funcionários das Finanças, que a cumprimentaram com o nome correto. (mas a administração fiscal já alertou para este tipo de chamadas falsas). Ah, bem, isto chama-se progresso? Progresso sim, mas para quem?

meetesh
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

A Índia introduziu a identificação eletrónica em 2009 como um projeto, tendo-lhe sido atribuído um estatuto legal pelo governo de Narendra Modi, que criou a Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI), uma autoridade estatutária, em janeiro de 2016. O nome da identificação eletrónica na Índia é Aadhaar ID, e atualmente mais de 99,9% da população adulta da Índia possui esta identificação eletrónica. Atualmente, todas as autenticações bancárias, móveis e outras autenticações governamentais são feitas através da aplicação móvel Aadhaar e-ID. A ligação entre as contas bancárias e o imposto sobre o rendimento trouxe transparência, com os benefícios governamentais a serem transferidos diretamente para a conta bancária de um indivíduo. Isto tornou-se um fator de mudança na vida quotidiana, especialmente para as massas rurais.

Daniel Küng
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Vivo na Suécia há já algum tempo e só me apercebi dos aspectos positivos de um bilhete de identidade eletrónico. Facilita muitas coisas na vida quotidiana e o acesso a vários serviços é muito vantajoso.

Didier
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

É uma solução que traz mais vantagens do que inconvenientes

georgesglardon@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Em França, onde vivo durante uma parte do ano, a identificação eletrónica está a generalizar-se e, de momento, só posso congratular-me. No resto do ano vivo em Marrocos, numa zona rural onde, por vezes, o correio demora semanas a chegar até mim. Não pude votar nas últimas eleições porque não recebi os meus boletins de voto a tempo. Há alguns anos, foi utilizada a identificação eletrónica (Vaud) e não percebo porque é que a experiência não foi repetida.

jepyerly@websud.ch
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@georgesglardon@gmail.com

Não é muito grave. Se tiver um bom endereço, se trabalhar, se for bem conhecido, não deve haver qualquer problema, e com as redes sociais, ainda menos.

