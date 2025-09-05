O seu país de residência oferece uma identidade digital?
Que vantagens ou receios você vê nessa ferramenta digital? Enquanto os cidadãos suíços se preparam para votar uma lei sobre identidade digital (e-ID) em 28 de setembro, queremos saber sobre sua experiência com sistemas de identificação digital.
O seu país de residência já introduziu essa ferramenta de identificação digital? Ela facilita sua vida? Você tem preocupações com a segurança ou privacidade dos dados? Na sua opinião, a Suíça deveria seguir o mesmo modelo?
Participe da discussão