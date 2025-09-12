The Swiss voice in the world since 1935
Parlamento suíço não quer sanções contra Israel

Parlamento suíço não quer sanções contra Israel. Keystone-SDA

Assim como o Senado, a Câmara dos Deputados se posicionou contra a proposta de impor sanções contra Israel. No entanto, solicitou ao governo que utilizasse toda a sua influência para garantir que o direito internacional humanitário fosse respeitado em Gaza.

No final de um debate especial sobre Gaza, a Câmara dos Deputados aprovou parcialmente uma moção proposta pelos socialistas na quinta-feira. No entanto, rejeitou os pontos que exigiam medidas mais concretas contra Israel, incluindo o reinício das sanções da UE contra colonos israelenses violentos e a suspensão do acordo de livre comércio com Israel. Também rejeitou um texto que exigia a suspensão da cooperação militar com Israel.

Vários oradores referiram-se à situação catastrófica em Gaza. “Mais de 64.000 pessoas morreram, um terço delas crianças. Isso equivale a uma turma escolar por dia”, disse o deputado socialista Fabian Molina. Ele acrescentou que não era suficiente que o governo expressasse sua preocupação; a Suíça precisa aumentar a pressão sobre Israel.

Confrontado com uma série de perguntas da esquerda, o ministro da Economia, Guy Parmelin, repetiu que o Conselho Federal, o governo suíço, havia condenado repetidamente as violações do direito internacional humanitário e continuaria seu compromisso com um cessar-fogo. Ele acrescentou que o Conselho Federal estava profundamente angustiado com a situação na região, que descreveu como uma “carnificina”.

