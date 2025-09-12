Parlamento suíço não quer sanções contra Israel

Assim como o Senado, a Câmara dos Deputados se posicionou contra a proposta de impor sanções contra Israel. No entanto, solicitou ao governo que utilizasse toda a sua influência para garantir que o direito internacional humanitário fosse respeitado em Gaza.
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA
English
en
Swiss parliament does not want sanctions against Israel
No final de um debate especial sobre Gaza, a Câmara dos Deputados aprovou parcialmente uma moção proposta pelos socialistas na quinta-feira. No entanto, rejeitou os pontos que exigiam medidas mais concretas contra Israel, incluindo o reinício das sanções da UE contra colonos israelenses violentos e a suspensão do acordo de livre comércio com Israel. Também rejeitou um texto que exigia a suspensão da cooperação militar com Israel.
Vários oradores referiram-se à situação catastrófica em Gaza. “Mais de 64.000 pessoas morreram, um terço delas crianças. Isso equivale a uma turma escolar por dia”, disse o deputado socialista Fabian Molina. Ele acrescentou que não era suficiente que o governo expressasse sua preocupação; a Suíça precisa aumentar a pressão sobre Israel.
Mostrar mais
Mostrar mais
Diplomacia suíça
Por que a Suíça não reconhece o Estado da Palestina
Este conteúdo foi publicado em
Cerca de 150 países reconhecem a Palestina como um Estado, mas a Suíça não está entre eles. Há razões para isso.
Confrontado com uma série de perguntas da esquerda, o ministro da Economia, Guy Parmelin, repetiu que o Conselho Federal, o governo suíço, havia condenado repetidamente as violações do direito internacional humanitário e continuaria seu compromisso com um cessar-fogo. Ele acrescentou que o Conselho Federal estava profundamente angustiado com a situação na região, que descreveu como uma “carnificina”.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Mais lidos
Mostrar mais
“Estamos simplesmente indefesos diante de Donald Trump”
Fóssil de réptil aquático pré-histórico é encontrado no sul da Suíça
Este conteúdo foi publicado em
Durante escavações em Meride, no sul da Suíça, pesquisadores do museu de história natural do Ticino descobriram pela primeira vez um réptil aquático do gênero Lariosaurus com pele preservada.
Este conteúdo foi publicado em
O voluntariado pode ter um efeito positivo na saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria, as pessoas que fazem voluntariado para ajudar os outros também se fortalecem.
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.