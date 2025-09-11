El Parlamento suizo tampoco quiere sanciones contra Israel

El ministro de Economía, Guy Parmelin, repitió que el Consejo Federal ha condenado repetidamente las violaciones del derecho internacional humanitario. Keystone-SDA

Al igual que el Senado, la Cámara Baja se mostró contraria a la moción para imponer sanciones a Israel. Solo respaldó la solicitud al Gobierno helvético para utilizar toda su influencia a fin de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en Gaza.

Al término de un debate especial sobre Gaza el jueves 11 de septiembre, el Consejo Nacional, es decir la Cámara de diputados suiza, aprobó parcialmente una mociónEnlace externo socialista el jueves. Sin embargo, rechazó los puntos que pedían medidas más concretas contra Israel, como la adopción de las mismas sanciones que la Unión Europea ha establecido contra los colonos israelíes violentos en los territorios ocupados palestinos y la suspensión del acuerdo de libre comercio con Israel.

También rechazó el punto de la petición que solicitaba la suspensión de la cooperación militar con Israel, para que ya no recibiera material bélico suizo.

Varios miembros de la diputación se refirieron a la catastrófica situación en Gaza. «Más de 64.000 personas han muerto, un tercio de ellas niños. Eso equivale a una clase escolar al día», dijo el socialista Fabián Molina.

Ante el aluvión de preguntas de la izquierda, el ministro de Economía, Guy Parmelin, repitió que el Consejo Federal ha condenado repetidamente las violaciones del derecho internacional humanitario y que mantendrá su compromiso con el alto el fuego. Añadió que el Consejo Federal estaba profundamente consternado por la situación sobre el terreno, que calificó de «masacre».

Ya la moción había sido discutida en la Cámara Alta el lunes pasado.

Actualmente se realiza la sesión estival del Parlamento suizo y estos son algunos de los temas relevantes en términos de geopolítica y democracia:

